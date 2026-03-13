Ondanks dat de waslijst van geblesseerde spelers nog erg lang is bij Feyenoord, is er ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Robin van Persie sprak op de persconferentie vooral over de onrust bij de club, maar ook even over de fitheid van zijn selectie. Dit zijn de spelers die allemaal beschikbaar zijn tegen Excelsior.

Na de verliespartij tegen NAC Breda kende Feyenoord in de woorden van Robin van Persie een 'goede week'. "Maandag was de ploeg vrij, dinsdag trainden ze hard, woensdag was er een oefenpartijtje, donderdag waren ze weer vrij en vandaag hebben we lekker getraind", verkondigde de trainer op de persconferentie.

Luciano Valente

In aanloop naar het duel met Excelsior waren de ogen vooral gericht op de fitheid van Luciano Valente. Hij viel afgelopen zondag tegen NAC uit, maar dat lijkt mee te vallen. "Hij kende een goede week", was het korte antwoord van Van Persie. Feyenoord laat de laatste tijd niet veel meer los over blessures van de spelers.

Afwezigheid van Feyenoord

Verder is er dus ook niet gesproken over spelers die zijn teruggekeerd in de selectie, wat het rijtje geblesseerde spelers alsnog heel lang maakt. Gernot Trauner, Gijs Smal, Shaqueel van Persie, Sem Steijn, Malcolm Jeng, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste en Givairo Read zijn nog altijd geblesseerd. Daarbij is Anel Ahmedhodzic afwezig, hij is geschorst. Zijn gele kaart in het duel met NAC was zijn vijfde en dus goed voor een schorsing.

Bijzonder duel

Het kan een bijzonder duel worden in de historie van de VriendenLoterij Eredivisie. PSV kan aanstaand weekend in theorie al kampioen worden van de competitie. PSV speelt zaterdagavond tegen NEC en als daar gewonnen wordt, verschuiven alle ogen naar De Kuip. Als Feyenoord in dat geval verliest van Excelsior, dan is PSV al halverwege maart kampioen. Dat zou historisch zijn, de vroegste kampioen tot nu toe was ook PSV op 8 april in 1978.