Ismael Saibari maakt dit seizoen zó veel indruk bij PSV dat trainer Peter Bosz al een prijskaartje van 70 tot 75 miljoen euro op hem plakte. Volgens oud-international Ali Boussaboun is dat helemaal niet gek. De middenvelder ziet hoe de Marokkaanse smaakmaker wekelijks uitblinkt in de Eredivisie, Champions League én bij zijn nationale ploeg. “Hij is simpelweg het totaalpakket.”

"Ik kijk vol bewondering naar Saibari. Hij is doorgebroken als talentvolle voetballer bij de beloften, maar laat nu wekelijks héél mooie dingen zien. Er wordt nu iets anders van hem verwacht, want hij is een gevestigde naam, maar hij maakt absoluut het verschil voor PSV. Hij weet het elke keer voor elkaar te krijgen: in de Champions League, Eredivisie én bij Marokko", stelt Boussaboun in gesprek met Sportnieuws.nl.

Mooie ontwikkeling van Saibari

De 25-jarige middenvelder van PSV was vorig jaar al één van de grote namen in Eindhoven, maar is dit jaar dé ster. Volgens Boussaboun komt dat voornamelijk doordat hij consistenter is geworden. "Vorig jaar was hij al geweldig, maar hij is nu een stuk constanter in zijn spel én rendement", vervolgt de oud-international van Marokko zijn lofzang. "Hij speelt zó volwassen, daar kan ik echt wel van genieten. Hij maakt een héél mooie ontwikkeling door."

70 à 75 miljoen euro

PSV-trainer Peter Bosz plakte zelfs al een bedrag van 70 à 75 miljoen euro op Saibari. Dat begrijpt Boussaboun maar al te goed. "Het is natuurlijk geen realistisch bedrag, maar wél als je kijkt naar de tijd waarin we leven. Premier League-clubs betalen zulke bedragen voor jongens die net komen kijken", merkt de oud-voetballer op. Hij haalt Nick Woltemade aan als voorbeeld. "Newcastle United betaalde gewoon 75 miljoen euro voor een speler van Stuttgart…"

"Als je dan kijkt naar Saibari", gaat Boussaboun verder. "Hij presteert in de Eredivisie, Champions League én zal er straks ook gewoon staan op het WK bij Marokko. Hij laat het zien op het allerhoogste niveau, dus waarom zou je dan geen plakkaat van 70 à 75 miljoen euro op hem mogen plakken als dat de norm van tegenwoordig is? Ik ben het helemaal eens met Bosz."

Veelzijdigheid van Saibari

Volgens Boussaboun is het een groot voordeel dat Saibari enorm veelzijdig is, dat bewees hij tegen Feyenoord met drie doelpunten maar ook tegen FC Utrecht (twee goals en één assist). Inmiddels heeft Saibari zelfs al 18 doelpunten in alle competities. "Hij is natuurlijk enorm sterk. Zijn kuiten zijn even groot als de bovenbenen van veel teamgenoten", lacht hij. "En daarnaast heeft hij een goede versnelling voor een middenvelder, is technisch gezien héél vaardig en kan goals maken. Hij scoort met zijn hoofd, met links en met rechts."

"Waarom zou hij dan niet kunnen slagen in de top van de Premier League, Bundesliga of in La Liga?", vraagt Boussaboun zich hardop af. "Hij is de beste speler van de Eredivisie. Hij is simpelweg het totaalpakket: spelinzicht, techniek én rendement."