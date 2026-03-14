PSV had, als alles mee zou zitten, dit weekend de landstitel kunnen behalen. Maar de Eindhovense club heeft voor de tweede keer in maart van NEC verloren. Toch kunnen trainer Peter Bosz en zijn spelers nog steeds de vroegste landstitel ooit behalen.

Kijkend naar de verliespunten staat Feyenoord nog het dichtst bij PSV in de buurt. De voorsprong van de Eindhovenaren is echter liefst negentien punten. Dat gat ontstond door het 3-3 gelijkspel van Feyenoord bij NAC Breda. Het zorgt ervoor dat een recordkampioenschap op dit moment binnen handbereik is. Dat is na de 2-3-nederlaag tegen NEC van zaterdag niet veranderd.

Kampioenswedstrijd PSV

Feyenoord moet nog acht duels spelen in de Eredivisie en kan op maximaal 73 punten uitkomen. PSV heeft er nu 68. Nog zes punten, dan is PSV verzekerd van de landstitel. Zondag treedt Feyenoord aan tegen Excelsior.

De ploeg van Bosz kan volgende week zondag (22 maart) kampioen worden op bezoek bij Telstar, maar heeft dan wel een nederlaag van Feyenoord nodig tegen Excelsior (zondag 15 maart) óf Ajax (22 maart). Wint PSV uit van Telstar (22 maart) en thuis van FC Utrecht (4 april) dan is het ongeacht de resultaten van Feyenoord op 4 april kampioen.

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie.

Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.

Vroegste Eredivisie-kampioenen: