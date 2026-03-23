Anass Salah-Eddine moet de komende weken toekijken vanaf de zijlijn. De linksback van PSV kreeg een schorsing opgelegd na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Telstar. Dat kan extra pijnlijk uitpakken, omdat de verdediger mogelijk juist de kampioenswedstrijd van de Eindhovenaren moet missen.

De van AS Roma gehuurde verdediger werd zondag enkele minuten voor rust van het veld gestuurd in Velsen, waarna de problemen voor PSV zich opstapelde. In een duel zonder bal probeerde hij zich los te rukken van Gerald Alders, maar raakte daarbij het gezicht van zijn tegenstander. Scheidsrechter Marc Nagtegaal trok na overleg met de vierde official direct de rode kaart.

Streep door de rekening

PSV besloot het schikkingsvoorstel van de KNVB te accepteren. Dat betekent een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Salah-Eddine mist daardoor in ieder geval de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en het uitduel met Sparta Rotterdam.

De Eindhovenaren kunnen tegen Utrecht nog geen kampioen worden. De eerstvolgende kans volgt als Feyenoord punten laat liggen op bezoek bij FC Volendam. Gebeurt dat niet, dan kan PSV in het duel met Sparta alsnog de landstitel veiligstellen. Dat betekent dat Salah-Eddine die wedstrijd dus moet missen.

'Ik vond het zelf geen rode kaart'

Opvallend genoeg had Salah-Eddine zelf een andere kijk op het incident dan trainer Peter Bosz. De verdediger vond de straf zwaar. "Ik vond het zelf geen rode kaart. Alders pakte mij eerst vast en toen ik mezelf losrukte, raakte ik hem. Dat is niet goed, maar ik had geen intentie om hem te raken", reageerde hij na afloop. Hij noemde het vooral zuur voor het team, zeker omdat de rode kaart uiteindelijk een kantelpunt bleek in het duel dat PSV met 3-1 verloor.

Bosz was na de wedstrijd juist duidelijk in zijn oordeel. Volgens de trainer had zijn speler beter moeten weten. "Je ziet dat hij wordt vastgepakt, maar dit is natuurlijk hartstikke dom als je zo met je armen slaat. Je weet dat het richting het gezicht kan gaan. Dit moet hij gewoon niet doen", aldus de oefenmeester.