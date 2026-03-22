PSV zorgde zondagavond voor een wanvertoning op bezoek bij Telstar (3-1 nederlaag). Voor de vierde keer dit seizoen leed de ploeg van Peter Bosz puntenverlies tegen een degradatiekandidaat, waarvan twee keer tegen Telstar. De 62-jarige coach verscheen met het schaamrood op de kaken op de persconferentie. "Dit is ondermaats en PSV-onwaardig", stelde Bosz.

PSV beleefde een dramatische middag in Velsen-Zuid. De aanstaande landskampioen pakte vlak voor rust een oliedomme rode kaart en kreeg daarna de rekening gepresenteerd met de openingstreffer van Telstar. Bosz spaarde zijn ploeg niet na de blamage. "Het deed pijn aan mijn ogen. Als je ziet hoe wij de goals alleen al weggeven... Dat geeft voor mij aan dat je niet scherp genoeg bent, daar erger ik mij kapot aan", zei de furieuze oefenmeester. "Zij deden het met hun beperkte mogelijkheden beter dan wij."

Bosz neemt verantwoordelijkheid

Volgens Bosz valt het hem aan te rekenen dat hij zijn ploeg niet op de goede manier heeft klaargestoomd voor het duel met Telstar. "Ontslag op staande voet", zegt hij cynisch. "Nee, maar ik ben verantwoordelijk. Het was slecht. We hebben ze gewaarschuwd, maar blijkbaar hebben we de jongens niet bereikt. Wij hebben ze zelfs nog beelden laten zien van hun vrije trap, maar tóch krijgen we daaruit een tegengoal. Dan ben je niet scherp. Ik moet het duidelijker en beter zeggen, en de spelers moeten hun oren openen."

Voor PSV kan het kampioenschap niet meer mis, maar tóch verkeert de ploeg van Bosz allesbehalve in topvorm. Waar het de eerste seizoenshelft nog ongenaakbaar was, zijn flinke barstjes te zien. De Eindhovenaren verloren drie van de laatste vier wedstrijden. "Tegen Heerenveen (beker én Eredivisie, red.) én Bayern heb je het échte PSV gezien. Daar laten we zien dat we dat niveau aan kunnen tikken, maar daar zie je nu niks van terug."

Breder probleem

Bosz is van mening dat het een breder probleem is. "Een tijdje geleden waren de trainingen echt een slappe zooi, maar dat is de laatste tijd gelukkig weer wat beter. Misschien moet dat eerst beter worden en dan pas de wedstrijden. Dit is ondermaats en PSV-onwaardig", vervolgt Bosz, die weigert om genoegen te nemen met het verval van zijn ploeg. "Ik kan zeggen: maak je niet druk, we worden kampioen. Maar dat is niet zoals ik kampioen wil worden. Ik wil kampioen worden met veel kansen en dat we tegenstanders de wil opleggen."

Vroegste titel komt in gevaar

PSV jaagt al maanden op het vroegste kampioenschap ooit, maar dat hebben ze nu zelf behoorlijk in gevaar gebracht. Bosz tilt er niet te zwaar aan. "Het was mooi geweest als dat gelukt was, maar we hebben het twee keer laten liggen. We moeten het bij onszelf zoeken. Het interesseert me weinig of de glans eraf is, want het is wel bijzonder dat we überhaupt negentien punten voor hebben gestaan. Ik mis alleen de absolute wil om iedere wedstrijd te willen winnen. Kijk maar eens waar wij onze punten hebben laten liggen", doelt Bosz op NAC Breda, FC Volendam en Telstar (2x).

Afleiding voor PSV'ers

Voor veel PSV’ers breekt nu een periode van afleiding aan, omdat een groot aantal spelers zich meldt bij de nationale ploeg. "Het is misschien goed dat we elkaar even niet zien. Ik zie geen honger en agressiviteit. Het was net niet en dat is het al vaker. Dit mag ons bij Telstar niet overkomen. Zo wil ik geen kampioen worden", besluit Bosz.