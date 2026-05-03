Het was een vreemd moment in de hectische slotfase van Fortuna Sittard-Feyenoord. Keeper Timon Wellenreuther werd hard geraakt door Paul Gladon, wat de spits later met rood moest bekopen. Maar terwijl de keeper op het veld bleef spartelen, duwde verdediger Jeremiah St. Juste de clubarts van het veld. Die wilde juist de keeper behandelen. Trainer Robin van Persie reageerde na afloop op dit incident.

"Ik moest ook even navraag doen bij mijn staf, want ik zag het niet precies", begint hij over het voorval. Het was een moment in de wedstrijd waarop erg veel gebeurde. Fortuna-spits Paul Gladon probeerde de bal weg te tikken voor Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, maar raakte de keeper in zijn schoot. De Duitser ging vervolgens direct naar de grond en rolde veel heen en weer.

Verdedigers liepen gelijk naar Gladon toe om verhaal te halen, terwijl scheidsrechter Joey Kooij probeerde de groep uit elkaar te houden. Intussen wilde de clubarts van Feyenoord poolshoogte nemen bij de lijdende Wellenreuther, maar daar stak wonderbaarlijk genoeg een Feyenoorder een stokje voor. Jeremiah St. Juste rende op de twee aansnellende verzorgers af en duwde hen van het veld.

Uitleg Robin van Persie

"Het verhaal is volgens mij als volgt: De dokter wilde Timon checken. Wat altijd gebeurt, want je weet dat de keeper er niet uit hoeft. Maar St. Juste wilde snel doorspelen en wilde hem uit het veld helpen. Door middel van een knuffel, dat dan weer wel", zegt Van Persie met een grijns. Hoewel het er allemaal wat raar uitzag, vond Van Persie dat ook wel weer horen bij de ontlading die zo'n wedstrijd met zich meebrengt.

Zo ontstond er ook veel ontlading bij de 2-1 van Givairo Read, vlak voor tijd. "Wat er gebeurde voor de dug-out was ontlading tot de max. Dat geldt voor iedereen die bij Feyenoord werkt en ook voor de supporters. Het is een zwaar seizoen geweest en dat is ook nog niet klaar. Het doel is nog niet gehaald, maar je ziet de laatste weken wel dat het seizoen erin hakt. Dat kan je ook zien in de emoties die ontstaan", vertelt hij.

Van Persie was een van de stafleden binnen Feyenoord die zich helemaal liet gaan na de goal van Read, die zorgde voor grote blijdschap bij elke Feyenoorder. "Als coach ga je anders om met druk, dat merk ik ook nu. Dat is iets dat niet tastbaar is. Als speler ging ik er anders mee om, maar het hangt altijd boven je. Dat is hoe het is en dat is wat bij iedereen loskwam na die tweede goal", besluit hij.

Feyenoord kan de finishlijn al zien. Met nog maar twee wedstrijden te spelen hebben de Rotterdammers een voorsprong van vijf punten op nummer 3 NEC. De voorsprong kan nog teruggebracht worden tot vier punten als FC Twente wint van AZ, dan zouden zij op de derde plek komen. Daarmee kan Feyenoord volgende week in het thuisduel met AZ een directe plaatsing voor de Champions League veiligstellen.