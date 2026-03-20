Robin van Persie is ingegaan op de komst van Dick Advocaat bij Feyenoord als klankbord voor de nog jonge trainer. "Leuk, hè", glunderde hij op de persconferentie richting De Klassieker tegen Ajax. "Als Dick Advocaat wat wil doen, heeft het altijd impact op de club. Daar ben ik heel blij mee."

Het was een bijzonder nieuwtje afgelopen week: Dick Advocaat had pas net zijn taken bij Curaçao als bondscoach neergelegd, of hij kreeg een rol bij Feyenoord. Hij is sinds deze week een klankbord voor Robin van Persie. De trainer van Feyenoord vertelt hoe de verdeling eruit ziet. "Ten eerste vind ik het geweldig dat hij er is. Hij loopt twee dagen in de week met ons mee. Ik ken hem al wat jaartjes, heb in Turkije met hem gewerkt en ook een deel bij Oranje", omschrijft hij hun band.

Komst Dick Advocaat

"Ik vind Dick echt een bijzonder mens, een geweldig persoon én een fantastische trainer. Hij heeft dik 40 jaar ervaring dus toen ik begreep dat hij eventueel een optie was, toen was ik direct positief." Toch hoeft niemand te verwachten dat Feyenoord nu ineens met de hand van Advocaat gaat spelen.

"Hij is mijn klankbord en jullie kennen hem goed. Hij heeft de vrijheid om overal zijn mening over te geven. Dat gaat op een heel relaxte manier. We zijn nu ons plan aan het maken en daar is hij bij betrokken. Hij is kritisch en denkt mee. Wat als dit gebeurt, of wat als dat gebeurt, stelt hij ons voor. Het is mooi dat twee ervaren ogen meekijken", beweert Van Persie.

Timing van zijn komst

De timing kwam voor veel mensen als een verrassing. Feyenoord heeft nog maar een paar wedstrijden te spelen dit seizoen, dus waarom zou er nu nog een klankbord moeten komen? "Ik denk dat, los van het moment, dit altijd positief is. Of het nou aan het begin van het seizoen, of nu is. Als Advocaat dit wil doen, dan heeft het altijd impact op de club. Ik vind het prettig met hem te kunnen sparren, over van alles en nog wat. Ik zie alleen maar positieve kanten aan dit verhaal."

De impact van Advocaat voelde Van Persie deze vrijdagmorgen al. Hij blikte met de selectie terug op de vorige wedstrijd die niet goed was. "Dat vond Advocaat ook", lacht hij. "Alleen als je het dan hebt over hoe je zo'n wedstrijd moet opvolgen dan vind ik het interessant hoe Dick dat beleeft. Een aantal jongens waren aan de beurt en hoe daarmee om te gaan vind ik leuk om met hem te bespreken."

Geschiedenis met Advocaat

Van Persie blikte terug op momenten met Advocaat uit zijn carrière als speler. "In Turkije hadden we begrip voor elkaar. Hij wist dat hij op mij kon rekenen in de grote wedstrijden en dat was dan ook prima." Ook herinnert Van Persie een mooi gebaar van Advocaat bij het Nederlands elftal. Van Persies afscheid naderde bij Oranje.

"Mijn laatste periode onder de bondscoach voor Dick, was gewoon niet zo'n chique einde bij Oranje. Toen speelde ik al in Turkije en als je 11 jaar in Oranje hebt gespeeld en zo afscheid neemt, voelt dat niet lekker. Dick wist van dat gevoel. Hij werd bondscoach en toen heeft hij mij nog twee duels bij Oranje gegund. Mijn laatste was uit in Frankrijk, ik had overal pijn en last, maar hij gunde mij dat moment. Hij heeft mij echt geraakt als speler."

De Klassieker

Van Persie maakt zich op voor de eerste Klassieker als trainer van Feyenoord in De Kuip. Hij staat momenteel nog op de tweede plaats van de Eredivisie. Hij heeft 3 punten meer dan nummer 3 NEC en 5 punten meer dan aanstaand tegenstander Ajax.