Bas Nijhuis loopt al een poosje mee als scheidsrechter en hij heeft de voetbalwereld zien veranderen. Niet alleen het spelletje zelf, maar ook alles rondom het voetbalveld. Ook het medialandschap is anders en daar ziet Nijhuis naar eigen zeggen de gevolgen van.

"Het is wel gekkenwerk wat je soms over je heen krijgt", stelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine. Volgens de scheidsrechter gebeurt dat niet alleen door anonieme mensen op sociale media, maar ook door uitspraken van analisten op landelijke televisie. "Zij moeten ook allemaal een mening moeten hebben, want anders krijg je die clicks niet. Als je niks zegt, dat scoort ook niet. Dus je merkt ook daar dat het verruwd is."

Volgens Nijhuis is dat niet alleen bij discussies over scheidsrechters het geval, maar ook als het over de voetballers zelf gaat. "Ik vind dat er bij spelers van alles wordt bijgehaald. Er wordt van alles bij geroepen, om maar die clicks te halen. Als je tegenwoordig iets zegt waarvan je denkt het is heel oppervlakkig, dat scoort niet. Je merkt dat de verruwwing en roepen van dingen steeds erger wordt."

De oplossing volgens Nijhuis

De scheidsrechter is dan ook van mening dat het niet zonder gevolgen blijft. "Het heeft ook invloed op hoe mensen en supporters op ons reageren. Soms denk je echt van... En ik reageer ook overal op hè. Collega's zeggen ook ja dat moet je blokkeren, verwijderen, dat doe ik niet. Ik reageer vaak. En als je reageert, dan krijg je vaak een heel andere reactie terug. Dan zijn ze vaak uit hun emotie."

Robert Maaskant, met wie Nijhuis in gesprek is, vraagt zich af hoe dit precies op te lossen is. "Als iedereen maar gewoon herkenbaar is via sociale media. Niet die fake accounts, maar wie ze zijn. Dat zou wel helpen." Al vreest Nijhuis ook dat het simpelweg bij deze tijd hoort. "Het gebeurt op elk vlak. Sportverslaggevers zeggen ook dat als ze over Ajax iets positiefs zeggen, dan krijgen je de Feyenoord-supporters... Je weet hoe het gaat. Dat werkt echt zo. Daar heb ik wel moeite mee."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant niemand minder dan scheidsrechter Bas Nijhuis. De kleurrijke arbiter zit momenteel thuis met een zware blessure, maar vertelt honderuit over zijn ervaringen in de voetballerij. Hij vertelt over de mooiste tripjes naar het buitenland die hij maakte, over zijn ondernemingen naast het fluiten en het leven op de boerderij.

Nijhuis vertelt wat voor voetballer hij vroeger was, hoe hij verliefd raakte op het fluiten maar is ook openhartig over de spelletjes die achter de schermen gespeeld worden in de internationale voetbalwereld. Verder deelt Nijhuis nog zijn mening over de veranderende maatschappij, die ook de scheidsrechters raakt, en lacht hij zich rot over een anekdote over huize Maaskant.