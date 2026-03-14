NEC kende een uitstekende eerste helft op bezoek bij PSV door twee treffers van Bryan Linssen. Er is echter nogal wat verbazing over het door laten gaan van de tweede goal. De routinier leek namelijk hands te maken, maar de VAR en arbitrage vonden het niet strafbaar.

NEC-middenvelder Kodai Sano schoot de bal blind naar voren in de hoop op een fout bij de PSV-defensie. Yarek Gasiorowski leek alle tijd te hebben om de bal te verwerken, maar Bryan Linssen sprintte fel op de Spanjaard af toen die inhield. Daardoor kon Linssen de bal doorkoppen, alleen op Matej Kovar afgaan en hem uiteindelijk met wat fortuin onder de PSV-doelman door schieten.

De PSV’ers reageerden echter direct richting scheidsrechter Kooij, omdat zij hands van Linssen zagen. Bij het controleren van de bal kwam die via zijn borst tegen zijn hand, waardoor het doelpunt volgens hen afgekeurd moest worden. De VAR keek mee, maar Jeroen Manschot oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding. Daardoor bleef de treffer staan.

Linssen was zichzelf van geen kwaad bewust. "Ik heb het oprecht niet gevoeld dat hij tegen mijn hand kwam. Ik heb de beelden net snel teruggezien, maar ik heb er zelf echt geen weet van", luidt de eerste reactie van Linssen tegen Sportnieuws.nl. "Het komt natuurlijk ook omdat ik vol in dat moment zit, waardoor ik de heel kleine aanraking niet heb meegekregen. Ik was ook oprecht verbaasd dat de VAR ergens naar wilde kijken." NEC-trainer Dick Schreuder erkent dat zij niet mogen klagen. "De ene scheidsrechter zal 'm geven, de ander niet. Het zit een keer mee."

PSV-coach Peter Bosz heeft zich behoorlijk verbaasd. "Uiteraard is het vreemd, want iedereen heeft gezien dat het hands is. Alleen, ik weet niet waarom de scheidsrechter 'm niet geeft. Ik heb hem (Joey Kooij, red.) ook niet gevraagd, dat heeft helemaal geen zin. We hebben de wedstrijd ook niet daardoor verloren. We schieten er niks mee op om daarover te praten."

Voor Manschot is er opnieuw een week vol kritiek. Eerder kreeg hij al commentaar na een Instagramfoto van de pijnlijke wissel van Spurs-doelman Kinsky, waarbij hij met een bord langs de lijn stond. Nu zorgt hij als VAR opnieuw voor discussie door de handsbal van Linssen niet te bestraffen.

Voor PSV was het duel met NEC een mogelijke kampioenswedstrijd, want de Eindhovenaren mochten bij een zege (en een nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior) de landstitel omhoog houden. De ploeg van Peter Bosz kende echter een zeer matige eerste helft door twee treffers van Linssen. Uiteindelijk verloor PSV met 2-3 van NEC.