DJ La Fuente is al jarenlang de gangmaker op de platte kar van PSV. Vlak voordat hij de draaitafel aanslingerde, sprak hij nog even met Sportnieuws.nl over zijn bijzondere rol bij het feest van PSV. "Daar krijg ik echt kippenvel van."

Al vanaf 1999 houdt DJ LaFuente zich bezig met de sfeer rondom de kampioenschappen van PSV. Eerst was hij altijd al de sfeermaker op het Stadhuisplein, maar staat de laatste 6 kampioenschappen ook op de platte kar om daar de muziek te verzorgen. Hij bouwde daar een echte bromance op met Luuk de Jong, die hij op de kar ook nog even Facetimede.

'Dan krijg ik kippenvel'

Voordat hij de kar op ging, sprak hij nog even met Sportnieuws.nl over zijn bijzondere bijdrage. "Ik ben allereerst gewoon fan", zegt hij. "Ik ben totaal ondergeschikt aan alles wat hier gebeurt. Ik ben in dienst van de spelers, de staf, de supporters en de hele stad Eindhoven. Dus je bent alleen maar bezig om het feest voor hen goed te maken."

Toch is er ook genoeg ruimte voor hem om te genieten. Dat doet hij vooral van de gezichten van de spelers en staf. "Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Ze zijn allemaal stoer, cool, onoverwinnelijk en normaal helemaal in focus. Maar dan stappen ze die kar op en dan beseffen ze ineens wat ze teweeg hebben gebracht bij de fans. Dan voelen ze ineens de liefde van de supporters, die blikken zijn goud waard."

'Dit is heel vet'

Hij deelt een anekdote over Peter Bosz, die twee jaar geleden voor het eerst de kar beklom. "Ik vergeet nooit meer dat hij keek en dacht: Dit is echt heel vet. En dat hij daarna bij het Stadhuisplein naar me toekwam en vertelde: Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dat is prachtig."

LaFuente maakt de spelers van dichtbij, middenin het feestgedruis en ziet ook de spelers even veranderen in feestbeesten. Dat vindt hij mooi om te zien. "Die jongens laten het hele jaar alles voor de sport, maar het zijn ook mensen die even los willen gaan. Je ziet ze op een relaxte manier op die kar, even weg van alle focus en spanning. Dat is mooi", vertelt hij. "Maar mensen letten wel op hoor, soms moeten ze even een colaatje of een watertje drinken. Er is een kruk voor Schouten, maar misscchien belandt er ook nog wel een dronken persoon op de stoel", grapt hij vervolgens.