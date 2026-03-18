Feyenoord meldde woensdag dat Dick Advocaat trainer Robin van Persie zal bijstaan als adviseur. Na teleurstellende resultaten is die steun hard nodig. Maar Johan Derksen oordeelt keihard over het besluit. "Hij zet Van Persie echt voor schut."

Feyenoord spreekt van een 'adviserende rol richting de staf van Feyenoord'. Advocaat gaat direct aan de slag. Derksen geeft in Vandaag Inside zijn duidelijke mening over dat besluit. "De chaos bij Feyenoord, het is werkelijk een circus", begint hij.

Hij richt de pijlen meteen op algemeen directeur Dennis te Kloese."Hij heeft Van Persie aangesteld en die had 'ie eigenlijk al moeten ontslaan. Maar die redt zich door Advocaat erbij te zetten. Dat is laf, want dan zeg je eigenlijk: Van Persie, jij functioneert niet."

"Van Persie neemt daar genoegen mee, maar als je een beetje karakter hebt dan zeg je: wacht even, ik heb zo veel interlands gespeeld, ik heb mijn trainersdiploma, ik doe het op mijn manier en ik heb niemand nodig als souffleur achter me", stelt Derksen.

Bovendien denkt hij dat het vanuit de 78-jarige Advocaat geen verstandige beslissing is. "Die gaat altijd op zijn onderbuikgevoelens en zijn emotie af. Die wil dan helpen, want dat is een en al goedheid. Maar hij zet echt Van Persie voor schut, want die krijgt nu een kleuterjuf bij zich die vertelt hoe hij het moet doen."

Hij had beter anoniem advies kunnen geven aan de voormalig Oranje-international. "Dan moet hij 's avonds naar het huis van Van Persie rijden om erover te praten. Het is echt een circus. Het is een topclub onwaardig", aldus Derksen.

Privéproblemen

Tot voor kort was Advocaat bondscoach van Curaçao. Daarmee schreef hij historie door zich te plaatsen voor de WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Advocaat zou daar de oudste bondscoach uit de geschiedenis op het WK worden, maar trok zich enkele weken geleden terug. Dat heeft te maken met de situatie van zijn dochter, die ernstig ziek is. Daar heeft Derksen wel positief nieuws over. "Ik hoor wel wat beter nieuws over de privéproblemen", zegt hij.