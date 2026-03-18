Oud-voetbaltrainer Guus Hiddink noemt het een verstandige beslissing dat Feyenoord-coach Robin van Persie zich laat adviseren door Dick Advocaat. Hiddink, inmiddels 79 jaar, begeleidde de beginnende trainer zelf ook enige tijd en benadrukt dat het waardevol is dat Van Persie openstaat voor de inzichten van een ervaren adviseur.

Feyenoord verraste woensdagmiddag door bekend te maken dat Advocaat een rol krijgt in de begeleiding van Robin van Persie. Hiddink vindt het op de eerste plaats een goede keuze dat Advocaat het bondscoachschap van Curaçao heeft neergelegd. "Dickie is door die vervelende omstandigheden afgehaakt bij Curaçao, waardoor hij helaas geen WK kan doen. Maar dat vind ik wel een goede keuze van hemzelf. Dan zie je maar dat er belangrijke dingen zijn in het leven. Het is heel belangrijk om daar goed mee om te gaan", zegt Hiddink tegen Sportnieuws.nl.

'Mooi voor Advocaat'

De 79-jarige oud-coach van clubs als PSV en Chelsea vindt het mooi dat Advocaat niet achter de geraniums gaat zitten. "Hij heeft het lekker dicht bij huis, dus dan kan hij mooi naar de club of naar het trainingsveld om daar met Van Persie en zijn staf te sparren. Dat vind ik écht mooi en is ook alleen maar goed", gaat Hiddink verder. "Ik vind het dan ook heel wijs van Robin dat hij zo'n man aan zijn zij neemt."

Van Persie adviseren

Advocaat is niet de eerste adviseur voor Van Persie, want eerder liet Van Persie zich ook al adviseren door Hiddink. "Ik heb dat inderdaad zelf ook even gedaan, aan het begin van dit seizoen nog. En ik ben ook een paar keer bij hem geweest toen hij nog jeugdtrainer bij Feyenoord was", licht Hiddink toe. "Ik vind het ook leuk om te doen. Ik zeg dit niet uit jaloezie. Ik ken Dick goed genoeg en daarom gunnen we elkaar alles", besluit Hiddink.