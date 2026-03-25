SC Cambuur promoveerde dinsdag officieel naar de Eredivisie, maar heeft in een dag twee tegenvallers moeten slikken. Eerder maakte coach Henk de Jong bekend een stapje terug te doen en nu is ook het acute vertrek van sterspeler Oscar Sjöstrand officieel gemaakt.

SC Cambuur kan volgend seizoen in de Eredivisie geen beroep meer doen op aanvaller Sjöstrand. Een dag nadat de promotie werd afgedwongen, maakte de club bekend dat de 21-jarige Zweed per direct vertrekt naar Malmö FF in zijn geboorteland. Ook in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie zal Sjöstrand dus niet meer inzetbaar zijn voor de Friezen.

Recordbedrag

Cambuur meldde op de eigen website dat de club een recordbedrag ontvangt voor Sjöstrand. De nummer 2 van de eerste divisie noemde geen bedragen. Verschillende media melden echter dat het om een bedrag van minimaal twee miljoen euro aan transfersom gaat.

"Dit is een prachtige transfer voor zowel Oscar als SC Cambuur", zei technisch manager Lars Lambooij via de clubkanalen. "Iedereen heeft kunnen zien dat Oscar zich het afgelopen jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Daar staan we als club voor: getalenteerde spelers aantrekken, opleiden en vervolgens de volgende stap in hun carrière laten maken." Sjöstrand kwam vorige zomer over van het Zweedse Sandvikens IF. Hij maakte tien doelpunten in 32 wedstrijden.

Oscar Sjöstrand ➠ @Malmo_FF 🇸🇪



— SC Cambuur (@SCCambuurLwd) March 25, 2026

Henk de Jong

Eerder maakte coach De Jong ook al bekend dat hij na dit seizoen stopt als hoofdtrainer van SC Cambuur. Hij gaat verder als assistent-trainer en heeft in die rol een contract voor vier jaar getekend. Dat meldde Cambuur via de eigen website. Wie de nieuwe hoofdtrainer wordt, maakt de club nog niet bekend.

"Op één van de absolute hoogtepunten kunnen stoppen als hoofdtrainer, mooier kun je het niet krijgen", zegt De Jong op de clubwebsite over zijn vertrek als hoofdtrainer van de Friezen. "De belangrijkste reden voor deze stap is mijn thuissituatie. Daar wil ik meer tijd en aandacht voor hebben en tegelijkertijd is en blijft dit het mooiste vak dat er bestaat." De Jong was sinds 2010 in verschillende periodes als assistent-, interim- en hoofdtrainer actief geweest in Leeuwarden.