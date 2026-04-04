Ajax verspeelde opnieuw cruciale punten in de race om Champions League-voetbal door met 2-1 te verliezen van FC Twente. Na afloop schoof een openhartige Steven Berghuis aan bij de persconferentie. Hij ging vol voor de spelersgroep staan en legde haarfijn uit hoe hij de situatie bij Ajax ziet. "Het is natuurlijk een wereld van verschil met toen ik kwam en hoe het nu is."

Steven Berghuis omschrijft de verloren wedstrijd als een pijnlijke avond. "Weer", voegt hij daaraan toe. Hij hint daarop dat het een lang seizoen is als speler van Ajax zijnde. Er zijn veel wisselingen, in speelstijl, in selectie en ook in staf. Wat volgens hem een groot probleem is waar de ploeg mee worstelt. "Je loopt een ronde en begrijpt de teleurstelling van de fans. De basis is niet goed genoeg. Het is wederom een moeilijk seizoen, je hebt nu al de derde trainer en daarin zie je dat je goede momenten hebt en dat gemiddeld de basis niet goed genoeg is", analyseert hij kort.

Heldere uitleg Steven Berghuis

Berghuis maakte goede momenten mee bij Ajax, beleefde geweldige Champions League-avonden en was gewend aan dominant Ajax-voetbal. Nu heeft hij al voor de derde keer op rij een moeilijk seizoen met Ajax.

Hij omschrijft de problematiek: "We zijn aan het struggelen, dat is duidelijk. Je hebt eerst een duidelijke manier van spelen en dat gaat na twee à drie maanden overboord. Dan ga je terug naar wat je ervoor gedaan hebt, maar met een andere trainer. Dat is heel moeilijk. Elke staf heeft het geprobeerd, maar we kunnen het niet waarmaken. Dat wordt steeds blootgelegd. We hadden moeten winnen, nu kan je Twente enkel feliciteren", vervolgt Berghuis.

Captain

Berghuis was aanvoerder zaterdagavond bij Ajax en ging als een echte aanvoerder achter de selectie staan op de persconferentie. Hij gaf een eerlijk en interessant inkijkje hoe de spelers zich voelen. "Er zit geen continuïteit in en dat is de grootste oorzaak dat je niet stabiel genoeg bent. Ik moet wel zeggen hoe ik dat zie en hoe ik dat voel, maar ook hoe het in de spelersgroep zit. Gloukh bijvoorbeeld, wordt gehaald voor een bepaalde manier maar dan gaat de manier van spelen overhoop", omschrijft hij de situatie.

'Verplaats je eens in hen'

"Dan past het systeem ineens minder bij hem. Een rode draad is er niet, daardoor spelen jongens onder hun niveau en komen we tekort. Ik ben dankbaar voor de energie die Oscar Garcia erin wil brengen, maar voor hen is het ook hartstikke moeilijk. Verplaats je eens in hen", vervolgt hij. "We gaan er alles aan doen om er bovenop te komen. Ik wil benadrukken dat iedere speler er alles aan doet."

Berghuis denkt dat spelers onderpresteren vanwege alle veranderingen binnen de club. Hij legt haarfijn uit wat het moeilijk maakt. "Als je aan de start van het seizoen echt in iets gelooft. Je stelt de selectie niet zomaar samen. Dan zou ik zeggen dat je daarbij blijft. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht", vertelt hij eerlijk. "Maar ik wil spelers beschermen, het is zo lastig."

'Dat is hartstikke moeilijk'

"Iedereen probeert het en komt met de beste bedoelingen hiernaartoe. Maar met alles dat er gebeurd is, dat is hartstikke moeilijk. Ik wil dat uitspreken. Je hebt een bepaalde visie waarin je wil spelen en dat is de rode draad. Daar ga je spelers bij halen, maar dat is al een paar keer veranderd. Het lijken kleine veranderingen, maar die zijn juist heel groot. Ondanks alles waar we het over hebben, vind ik dat we hadden moeten winnen", besluit hij.