De internationale autosportfederatie FIA heeft mogelijk een groot probleem. Coureur Laura Villars heeft een rechtszaak aangespannen om de verkiezingsregels aan te vechten. De 28-jarige Zwitserse wil dat de aankomende verkiezingen voor het voorzitterschap worden opgeschort tot uitspraak is gedaan. Het is niet voor het eerst dat de FIA in opspraak komt, want dat gebeurde eerder al na een rel rond Max Verstappen.

De wens van Villars staat in de dagvaarding die het Franse persbureau AFP heeft ingezien. Volgens Villars verhinderen de regels dat zij of een andere kandidaat het opneemt tegen de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de regels moeten de kandidaten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, gekozen uit een door de FIA goedgekeurde lijst.

Er staat met Fabiana Ecclestone echter slechts één persoon op de lijst voor Zuid-Amerika en zij heeft al toegestemd om deel uit te maken van het team van Ben Sulayem. Het is voor andere kandidaten dus niet mogelijk om een vicevoorzitter te benoemen voor dat werelddeel. Dat zorgde ervoor dat zittend voorzitter Ben Sulayem de enige kandidaat is die aan de volwaarden voldoet.

'Illusie van democratie'

De Amerikaan Tim Mayer trok onlangs zijn kandidatuur voor het voorzitterschap in. Hij vond ook dat de statuten het onmogelijk maken om Ben Sulayem uit te dagen. "Het is de illusie van democratie", zei de voormalige steward.

"In Zuid-Amerika is er slechts een persoon beschikbaar en in Afrika zijn het er twee. Alle drie hebben ze directe banden met de zittende president. Het resultaat is simpel", aldus Mayer. "Niemand anders dan de zittende voorzitter kan zich kandidaat stellen binnen het FIA-systeem. Dit is geen democratisch proces."

De verkiezingen staan gepland voor 12 december in Oezbekistan. De rechtszaak dient op 10 november. Ben Sulayem, afkomstig uit Dubai, werd in 2021 gekozen tot voorzitter van de FIA.

Rel rond Max Verstappen

FIA-baas Ben Sulayem zorgde vorig jaar voor opwinding door het grove taalgebruik van de coureurs in de Formule 1 en de andere raceklasses aan te pakken. Het stoorde hem dat het woord 'fuck' zo vaak viel. Een dag later werd Max Verstappen, die erg kritisch is op de aanpak van de bond, bestraft voor vloeken in de persconferentie van de FIA. De viervoudig wereldkampioen kreeg een taakstraf.

De Nederlandse coureur protesteerde vervolgens door een dag later tijdens een persconferentie heel kortaf te reageren op elke vraag en liet zelfs weten dat door dit soort regels hij waarschijnlijk minder lang in de sport actief zal blijven. Overigens schaarden ook de andere coureurs zich achter Verstappen door middel van een statement dat uit naam van de rijdersvakbond werd gedeeld.

Ondanks al die klachten voerde autosportbond FIA wel gewoon een boetesysteem in met flinke straffen. Later werden die regels afgezwakt na nieuwe kritiek, maar nog steeds worden coureurs geacht om het netjes te houden tijdens interviews en over de boordradio.