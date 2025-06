Formule 1-teambaas Frédéric Vasseur van Ferrari heeft de woede van Italiaanse journalisten op de hals gehaald. De Fransman was laaiend bij de Grand Prix van Canda.

De Italiaanse Vereniging van Autojournalisten (UIGA) heeft gereageerd op de kritiek die Vesseur uitte. Daarmee lijkt de oorlog tussen de Fransman en de kritische Italiaanse media officieel verklaard.

Ruzie tussen Vasseur en de media

De afgelopen weken speculeerden Italiaanse media volop over de toekomst van Vasseur in Maranello, of liever gezegd, het gebrek daaraan. Verschillende bronnen binnen Ferrari zouden hebben gemeld dat de top van het bedrijf zijn vervanging overweegt. Vasseur ontplofte in Montreal tegenover de media. Hij noemde de geruchten "respectloos" en legde uit dat ze een negatieve invloed hebben op het team.

In een verklaring benadrukte de UIGA dat het werk van journalisten "niet is om een bepaald team te steunen, maar om eerlijk te rapporteren wat er gebeurt". De organisatie wees er ook op dat de berichtgeving gebaseerd moet zijn op feiten, niet op geruchten.

Politiek spelletje

De speculaties in Italië bereikten een absurd niveau toen een politicus serieus voorstelde dat Ferrari de controversiële Flavio Briatore van Alpine zou moeten aannemen. De relatie tussen Ferrari en de Italiaanse media is uniek; journalisten steunen de Scuderia fanatiek, maar kraken hen net zo hard af wanneer ze de teleurstelling van de tifosi proberen te verwerken.

Elke grote Italiaanse krant heeft eigen bronnen in Maranello, wat vaak leidt tot een stortvloed aan gelekte informatie. Vasseur heeft de informatiestroom echter weten in te dammen en het lekken aanzienlijk beperkt.

Teleurstellend seizoen

In 2024 verzekerde Ferrari zich van de diensten van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Carlos Sainz moest wieberen om plaats te maken naast Charles Leclerc. Vooralsnog worstelen beide coureurs in de Scuderia. Leclerc staat vijfde met 104 punten, liefst 94 achter WK-leider Oscar Piastri. Hamilton stelt met een zesde plaats en 79 punten nog meer teleur.