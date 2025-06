Volgens de Italiaanse krant 'Corriere della Sera' twijfelt Charles Leclerc steeds meer aan zijn toekomst bij Ferrari. Ondanks een contract dat loopt tot 2029, lijkt de Monegask weinig vertrouwen te hebben in het 2026-project van de Scuderia. Daarnaast zou hij serieus overwegen om voor een verrassende nieuwe uitdaging binnen de Formule 1 te kiezen, waardoor zijn vertrek uit Maranello steeds waarschijnlijker wordt.

Leclerc, die sinds 2019 deel uitmaakt van het Ferrari-team en al jaren als hét grote talent binnen de Scuderia wordt gezien, maakt zich zorgen over de prestaties van Ferrari onder de nieuwe reglementen die in 2026 ingaan. Zijn vertrouwen in het team is afgenomen, mede doordat concurrenten als McLaren onder leiding van Oscar Piastri steeds sterker worden. Piastri behaalde in één seizoen bijna evenveel overwinningen als Leclerc in zeven jaar bij Ferrari.

Vertrek van Charles Leclerc dreigt

Ondanks zijn langdurige contract beschikt Leclerc over clausules die hem de mogelijkheid geven om eerder uit zijn verbintenis te stappen. Volgens Corriere della Sera is Mercedes een van de teams die serieus interesse toont, mede door de goede banden tussen Leclerc en teambaas Toto Wolff.

Daarnaast is de positie van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onder druk komen te staan door de tegenvallende resultaten in het huidige seizoen. Vasseur werd in 2023 aangesteld en bracht het team destijds dicht bij de constructeurstitel, maar dit seizoen blijft het succes uit. Volgens de Italiaanse krant is Vasseur al ter verantwoording geroepen en wordt Antonello Coletta, hoofd van Ferrari’s endurance-afdeling, genoemd als mogelijke opvolger.

Crisis bij Ferrari

Ferrari kampt dit seizoen niet alleen met de onzekerheden rond Leclerc, ook Lewis Hamilton worstelt met zijn overstap naar het Italiaanse team. Waar Leclerc zich zorgen maakt over het 2026-project en zijn toekomst mogelijk elders ziet, heeft Hamilton moeite om zich aan te passen aan de nieuwe auto en het team. Volgens F1-steward Derek Warwick groeit de frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen zozeer dat hij zelfs nadenkt over stoppen met de sport.

Deze dubbele uitdaging zet Ferrari onder grote druk. Terwijl Leclerc en Hamilton beiden worstelen met verschillende aspecten van hun situatie, is het voor Ferrari essentieel snel verbetering te laten zien. Het team moet niet alleen een competitieve auto neerzetten, maar ook de juiste ondersteuning bieden om hun topcoureurs te laten excelleren. Anders komt het seizoen en hun toekomst in de Formule 1 in gevaar.