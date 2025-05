Bizarre taferelen bij nieuw Formule 1-team: naam van voormalig teamgenoot Max Verstappen gescandeerd

Sergio Perez is blijkbaar populairder dan ooit. De Mexicaanse voormalig autocoureur was zelf niet eens in de buurt van de presentatie van Cadillac als nieuwe Formule 1-team van volgend seizoen, maar door tientallen enthousiaste fans was hij er toch een beetje bij.

Met luide "Checo, Checo, Checo"-kreten zorgden fans van Sergio Perez voor een opmerkelijke sfeer bij de presentatie van het nieuwe Cadillac Formule 1-team in Miami. Checo is de bijnaam van Perez. De presentatie vond plaats in het chique restaurant "Queen Miami Beach", waar Cadillac zijn Formule 1-programma en het nieuwe race-logo onthulde.

Perez is topkandidaat voor een stoeltje bij het team, dat in 2026 debuteert. Berichten in de media dat er geen coureurs gepresenteerd zouden worden, bereikten de enthousiaste fans blijkbaar niet. Zij verzamelden zich massaal bij de ingang van het restaurant. Cadillac-teambaas Graham Laudon bevestigde al dat Perez bovenaan het lijstje staat. Met de Mexicaanse coureur zouden ook grote sponsors meekomen.

Strijd om handtekeningen

De strijd om een felbegeerd stoeltje bij het nieuwe Cadillac Formule 1-team, dat volgend jaar debuteert, bereikt hysterische hoogten. Formule 1-legende Mario Andretti mengt zich nu in de discussie. De wereldkampioen van 1978 blijft betrokken bij het team na de terugtrekking van zijn zoon Michael en legt uit dat Cadillac geen haast heeft met het contracteren van coureurs voor volgend jaar.

'Willen geen kans mislopen'

“We zoeken allereerst een coureur die beschikbaar is”, vertelt Andretti aan Sky Duitsland. “Ervaring speelt een belangrijke rol. Maar kijkend naar de beschikbare coureurs, kunnen we het ons permitteren om de tijd te nemen. We willen geen latere, betere kans mislopen. We hebben nog met niemand getekend. We hebben wel een idee wie we willen, maar als er een betere optie voorbijkomt, willen we die niet laten liggen. Er zijn nog geen contracten getekend. Wel is er veel interesse van coureurs om deel uit te maken van ons project.”

Nauwelijks punten waard

De vraag is echter hoe gemotiveerd Perez nog is. Hij werd eind vorig jaar, een seizoen voor het einde van zijn contract, door Red Bull aan de kant gezet vanwege tegenvallende prestaties. Jarenlang was hij de trouwe kompaan van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na de één-twee van het team in de strijd om de constructeurstitel, was het daarna gauw gedaan met de waarde van Perez bij het team. De Mexicaan verzaakte steeds meer en droeg in zijn laatste twee seizoenen nauwelijks bij aan het puntentotaal bij Red Bull.

Teamgenoten Max Verstappen

Zo werd Verstappen in zijn auto wel vier keer wereldkampioen, maar ging dat ten koste van zijn teamgenoten. Ook Perez zijn vervanger, Liam Lawson, bezweek al snel onder de druk en moest na twee races dit seizoen plaatsmaken. Maar ook zijn opvolger, Yuki Tsunoda, is nog verre van goed voor Red Bull. De Japanner loopt volgens critici tegen hetzelfde probleem aan als Perez en Lawson. Namelijk dat de auto van Red Bull helemaal is ingesteld op Verstappen.