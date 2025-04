Zoon van Michael Schumacher krijgt sprankje hoop op terugkeer naast Max Verstappen

Mick Schumacher reed zijn laatste race in de Formule 1 op zondag 20 november 2022. Toch heeft de zoon van racelegende Michael een hoopgevende boodschap gekregen. Vanaf volgend seizoen treedt Cadillac toe tot de grid en dus zijn er twee stoeltjes beschikbaar.

Schumacher is nog altijd 'maar' 26 en heeft er twee jaar ervaring opzitten bij Haas. Daarnaast was de Duitser een tijdje reservecoureur bij Mercedes achter Lewis Hamilton en George Russell. Daar stopte hij na afgelopen seizoen mee. Toch kan zijn expertise nuttig zijn voor Cadillac, dat vanaf 2026 het elfde team in de Formule 1 vormt.

Gesprekken gaande of gepland

Teambaas Graeme Lowden zegt in de Speed City Broadcast dat Cadillac al volle bak in gesprek is met coureurs voor volgend seizoen. "Er zijn een heleboel extreem goede coureurs, die allemaal gretig zijn om in de Formule 1 te komen of er weer in terug te keren. Er is geen gebrek aan potentiële kandidaten. Uiteraard heb ik sinds onze deelname bevestigd is veel gebeld", verzekert Lowden.

De teambaas van de Amerikaanse renstal wilde daarnaast kwijt dat hij met zeven of acht coureurs gesprekken heeft gehad, of nog gaat hebben. "Er zijn veel coureurs met veel ervaring die voor winnende teams hebben gereden of zelf races hebben gewonnen. Maar er zijn ook jongere coureurs die al ervaring hebben", aldus Lowden.

Schumacher junior

Onder die laatste categorie valt Schumacher dus. De winnaar van de Formule 2 (2020) en Formule 3 (2018) reed 44 races in de hoogste raceklasse. In totaal sprokkelde hij twaalf punten bij elkaar in die twee seizoen, met een zesde plek bij de Grand Prix van Oostenrijk in 2022 als beste notering.

Een terugkeer van Schumacher junior in de Formule 1 zou wederom goed nieuws zijn voor de geplaagde familie. Onlangs werd bekend dat Michael Schumacher zich niet langer meer verbaal kan uiten. Enkele weken later werd hij voor het eerst opa.

Concurrentie voor Schumacher

Toch is het verre van zeker dat Schumacher terugkeer in F1. Onder anderen Valtteri Bottas, Sergio Pérez en Guanyu Zhou worden genoemd bij Cadillac. Afwachten dus.