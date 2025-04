Bij Red Bull ontslagen Sergio Perez steunt 'opvolger' Yuki Tsunoda: 'Ineens realiseren mensen zich dat nu'

Door de rel rond de tweede coureur naast Max Verstappen bij Red Bull Racing zou je bijna vergeten dat drie races geleden daar nog 'gewoon' Sergio Perez zat. De Mexicaan werd na vier jaar trouwe dienst en een slechte laatste anderhalf jaar vervangen. Nu hij bijna zes maanden uit de Formule 1 ligt, blikt hij terug op een hectische periode.

Perez is al maanden vrij en ziet met lede ogen toe hoe zijn voormalige team Red Bull Racing worstelt met de positie van tweede coureur. Vorige week werd Liam Lawson na twee races al gedegradeerd naar het zusterteam Racing Bulls en komend weekend zit Yuki Tsunoda voor het eerst in de Red Bull. Perez steunt zijn Japanse 'opvolger' en verklaart waarom het zo moeilijk is om de tweede viool te spelen bij Red Bull.

'Nu realiseren mensen het ineens'

"Vorig jaar kon ik niet laten zien hoe goed ik ben als coureur. En nu ineens realiseren mensen zich hoe moeilijk de auto is te besturen. Toen ik bij Red Bull kwam, waren er ook al coureurs geweest die worstelden met de auto. Ik zat vervolgens zo lang in de Red Bull dat iedereen vergat hoe moeilijk bestuurbaar de auto is. Dat was lastig", kijkt hij op de officiële site van de Formule 1 terug op zijn veelbesproken einde bij het raceteam.

Yuki Tsunoda

Maar haat draagt hij Red Bull niet na. 'Checo' hoopt zelfs dat zijn oude werkgever het weer goed gaat doen. Ook hij bidt dat Tsunoda de boel onder controle krijgt en een mooie tijd in de RB21 tegemoet gaat. "Hij heeft het talent, de snelheid en meer van dat. Hij heeft de mentaliteit om met de druk om te gaan. Ik hoop dat hij gaat slagen", steunt hij de Japanner, die komend weekend in zijn thuisrace debuteert in de 'kampioenswagen' van Red Bull.

Terugkeer

De 35-jarige Perez zelf hint ook op een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Hij onthult dat er al diverse gesprekken gevoerd zijn met andere teams. Een van zijn potentiële nieuwe werkgevers is Cadillac, dat in 2026 als elfde team in de Formule 1 erbij komt. "Als ik al mijn opties ken, zal ik een beslissing maken. Laat duidelijk zijn dat ik alleen terugkom als het project ergens op slaat en als ik ervan kan genieten."