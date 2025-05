Geruchtenmolen draait op volle toeren: keert Sergio Pérez terug in de Formule 1?

Sergio Pérez is pas een paar maanden niet meer te bewonderen in de Formule 1, maar zijn fans hoeven wellicht niet al te lang meer te wachten op zijn terugkeer. In aanloop naar de Grand Prix van Miami gaan de geruchten over een terugkeer van de Mexicaan in de sport snel rond.

Het gerucht gaat dat Pérez gaat tekenen bij het nieuwe Formule 1-team Cadillac. Het Amerikaanse merk zal zaterdagavond gelanceerd worden in Miami en men dacht dat de Mexicaan daarbij aanwezig zou zijn.

Bij Red Bull ontslagen Sergio Perez steunt 'opvolger' Yuki Tsunoda: 'Ineens realiseren mensen zich dat nu' Door de rel rond de tweede coureur naast Max Verstappen bij Red Bull Racing zou je bijna vergeten dat drie races geleden daar nog 'gewoon' Sergio Perez zat. De Mexicaan werd na vier jaar trouwe dienst en een slechte laatste anderhalf jaar vervangen. Nu hij bijna zes maanden uit de Formule 1 ligt, blikt hij terug op een hectische periode.

Dat lijkt niet het geval. Volgens ESPN heeft Pérez nog nergens getekend en zal hij zaterdagavond niet aanwezig zijn bij het grote moment voor Cadillac. Zij schrijven dat de Amerikaanse renstal een optie is voor de Mexicaanse coureur, maar dat dit zeker geen uitgemaakte zaak is.

Pérez racete tussen 2011 en 2024 in de Formule 1 voor achtereenvolgens Sauber, McLaren, Force India, Racing Point en Red Bull. Hoewel hij in eerste instantie goed presteerde in de renstal met Max Verstappen als teamgenoot, ging het afgelopen jaar hard achteruit. Red Bull besloot de Mexicaan te laten gaan en in eerste instantie werd Liam Lawson zijn opvolger. Ook hij bleek niet te voldoen, waardoor Yuki Tsunoda nu in het stoeltje naast Verstappen zit.

Max Verstappen 'realistisch' na eerste kilometers als vader: 'Moeilijk te voorspellen hoe het verder gaat' Kersvers vader Max Verstappen heeft vrijdag zijn eerste kilometers in de Formule 1 gemaakt na de geboorte van dochter Lily. Gezien de omstandigheden was hij best te spreken over de vierde plek die hij veroverde in de kwalificaties voor de sprintrace van de Grand Prix van Miami.

Papa Max

Verstappen is in Miami de man waar het allemaal om draait. Hij mistte donderdag de persdag in de Verenigde Staten om de geboorte van zijn eerste kind bij te wonen. Inmiddels heeft de Nederlander zijn eerste kilometers als vader achter de rug en staat dit weekend de Grand Prix van Miami voor de deur. Tijdens de sprint race op zaterdag begint Verstappen als vierde. Kimi Antonelli start vanaf pole.

Geboorte van dochter bezorgt Max Verstappen geen vleugels bij sprintkwalificatie GP Miami, jongeling verrast Met een kind - en ongetwijfeld een jetlag - rijker begon Max Verstappen vrijdagavond (Nederlandse tijd) aan de sprintkwalificatie voor de GP van Miami. Dochter Lily bezorgde haar vader nog geen vleugels, want hij werd slechts vierde. Flink achter de verrassende Kimi Antonelli.

Cadillac en Audi

Tijdnes het nieuwe seizoen van 2026 zal Cadillac zijn intrede doen in de Formule 1. Ook Audi maakt dan zijn opwachting: zij vervangen Kick Sauber. Voor het eerst sinds 2016 zullen er dus weer elf teams meedoen op het circuit.