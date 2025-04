Frustratie neemt toe bij machteloze Max Verstappen: 'Daar heb ik geen zin in'

Max Verstappen won vorige week in Japan zijn eerste race van het jaar, maar hij beleefde zondag een frustrerende GP in Bahrein. De Nederlander begon als zevende en eindigde als zesde. Verstappen liep flink wat schade op in de strijd om de wereldtitel en had het dus ook niet echt naar zijn zin gehad in de auto.

"Niks liep", was de duidelijke conclusie van Verstappen na afloop bij Viaplay. De Nederlander verloor een plekje bij de start en bij de eerste pitstop ging ook nog eens fout. De banden waren al gewisseld, maar het duurde een aantal seconden voordat het licht eindelijk op groen sprong en dus moest Verstappen wachten. "Ik weet niet wat daar aan de hand was. Normaal mag je volgens het protocol niet wegrijden. Ik denk dat daar iets fout ging met de knop."

Het moment had grote gevolgen: "Dan zit je weer vast in verkeer. Die harde banden liepen voor geen meter. Toen weer naar binnen en hopen op een goede stop." Die kwam er niet, want de monteurs van Red Bull hadden moeite om de rechtervoorband los te krijgen. "Nou, die was nog slechter. Dan zit je weer verder in verkeer. Volgens mij reed ik op dat moment laatste, dus dat was heel mooi", vertelde een cycnische Verstappen.

'Het liep voor geen meter'

Doordat er brokstukken van een andere auto op de baan lagen, besloot de wedstrijdleiding om twintig ronden voor het einde de safety car op de baan te roepen. Dat had een positief effect voor Verstappen, maar heel blij werd hij er niet van: "Om dan nog zesde te worden, dan doen we het nog wel goed. Er was totaal geen pace, helemaal nul."

Het was dan ook een hele lange dag voor Verstappen: "Ja, ik was de ronden aan het aftellen." Vooral zijn tweede stint op de harde band was dramatisch: "Dat liep echt voor geen meter, ik kon niet remmen, kon niet insturen, had geen tractie. Helemaal niks."

Frustratie

Veel tijd om orde op zaken te stellen heeft Red Bull niet, want volgende week verplaatst het F1-circus zich alweer naar Saoedi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen lijkt er niet op te rekenen dat hij zich dan weer in de strijd om de overwinning te mengen: "Normaal gezien heb je daar wat minder bandendegradatie. Hier zie je wel onze echte problemen. We lopen achter de feiten aan."

Verstappen en Red Bull hebben dus veel te bespreken na een slecht weekend in Bahrein, maar daar zit de Nederlander na een frustrerende middag niet op te wachten. "Op dit moment even niet, daar heb ik geen zin in", sprak hij duidelijk.