Red Bull laat klagende Max Verstappen in de steek: team van wereldkampioen stapelt fout op fout in Bahrein

Voor Max Verstappen was de GP van Bahrein een enorme beproeving. De Nederlandse coureur kende een slechte kwalificatie en ook in de race ging het van kwaad tot erger. Verstappen klaagde meerdere keren dat hij totaal geen grip had en tot overmaat van ramp ging het bij de pitstops van Red Bull ook helemaal mis. Dat is normaal gesproken de specialiteit van het team.

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als zevende en hoopte de schade in de race te beperken, maar dat lukte nauwelijks. Bij de start leverde hij een positie in aan Williams-coureur Carlos Sainz en die maakte hij met veel moeite enkele rondes later goed. Hij besloot om snel de pitstop in te duiken in de hoop met een undercut een aantal plekken te winnen, maar bij zijn stop ging het mis.

Fouten bij pitstops

De banden van de Nederlander waren al gewisseld, maar toch bleef het licht voor Verstappen op rood staan en moest hij dus wachten voordat hij kon wegrijden. Even later gebeurde precies hetzelfde bij teamgenoot Yuki Tsunoda en dus lijkt het erop dat er iets met het systeem aan de hand was bij Red Bull.

Verstappen werd door zijn team op de harde band gezet voor het tweede deel van de race, maar op die compound had de regerend wereldkampioen totaal geen grip. De Nederlander verloor razendsnel terrein en werd voorbij gereden door Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Lewis Hamilton van Ferrari.

De viervoudig wereldkampioen dook opnieuw vroeg naar binnen voor een undercut, maar weer ging het mis bij de pitstop. Rechtsvoor lukte het de monteurs niet direct om de band los te krijgen en dat kostte opnieuw een aantal seconden.

Schade enigszins beperkt

Verstappen keerde uiteindelijk als achtste terug op de baan. De Nederlander wist in de slotfase nog wel Esteban Ocon en Pierre Gasly te passeren waardoor hij de schade met een zesde plek enigszins beperkt hield. Toch zag hij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris een flinke slag slaan. De Australiër won en zijn Britse teamgenoot eindigde als derde.