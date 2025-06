Buitenlandse media kritisch op 'kwetsbare' Max Verstappen na bizarre race: 'Titel is ver weg'

Max Verstappen heeft een harde tik opgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap tijdens de GP van Spanje. In een chaotische slotfase na een late safety car wist de Nederlander niet koel te blijven, wat hem uiteindelijk, mede door een tijdstraf, een teleurstellende tiende plaats opleverde. Buitenlandse media spreken over een 'kwetsbare' Verstappen.

Een late safety car zorgde tijdens de GP van Spanje voor een krankzinnige slotfase waarbij Verstappen het hoofd volledig verloor. Tien ronden voor het einde kwam er een safety car omdat de motor van Kimi Antonelli het plotseling begaf.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen krijgt enorme dreun van Oscar Piastri en Lando Norris in Spanje Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. Koploper Oscar Piastri verdwijnt langzaam maar zeker uit zicht. Bekijk hier de WK-stand na de Grand Prix van Spanje.

Vrijwel alle coureurs besloten nieuwe banden te laten monteren. Ook Verstappen wilde dat, maar tot zijn grote verbazing kreeg hij een set harde banden onder zijn Red Bull. Met die keuze moest hij in de slotfase proberen de McLaren-coureurs onder druk te zetten.

Bij de herstart had de Nederlander het moeilijk: hij hield zijn auto maar net onder controle, werd gepasseerd door Charles Leclerc en kreeg daarna George Russell op zijn nek. Volgens The Mirror oogde de Nederlandse coureur 'kwetsbaar'.

Max Verstappen krijgt opvallende eretitel na curieuze GP Spanje, Lando Norris grapt over zijn concurrent Max Verstappen heeft de titel van 'Driver of the Day' gewonnen na de Grand Prix van Spanje. Dat is enigszins opvallend te noemen, aangezien de Nederlander na een kwaad moment een tijdstraf kreeg en als tiende eindigde.

Op het rechte stuk kwam het al tot contact tussen Verstappen en Leclerc, en even later raakte hij ook Russell. Verstappen schoot even naast de baan, maar wist voor de Brit weer terug het asfalt op te komen.

Bewuste actie

De wereldkampioen was razend, omdat hij vond dat Leclerc zijn derde positie had moeten teruggeven na hun aanraking. Toen Red Bull hem daarna opdroeg om George Russell te laten passeren, knapte er iets bij de Nederlander. Hij wekte de indruk ruimte te maken, maar stuurde plotseling tegen de zijkant van Russells Mercedes aan. Volgens The Mirror is dit een 'bewuste actie' van de Red Bull-coureur. De manoeuvre leverde hem een tijdstraf op, waardoor hij uiteindelijk als tiende eindigde.

Totale verbazing bij topcoureur na bizar incident met Max Verstappen: 'Wat gaat er in zijn hoofd om?' George Russell werd vierde in de Grand Prix van Spanje, maar na afloop draaide alles om zijn gevecht met Max Verstappen in de slotfase van de race. De Britse coureur was niet te spreken over het gedrag van de Nederlander.

Het Belgische medium Het Laatste Nieuws schrijft dat een nieuwe WK-titel 'plots heel ver weg lijkt' voor Max. Daarnaast noemen zij de tijdstraf voor Verstappen 'terecht'.

Mogelijke schorsing

De Nederlander kreeg niet alleen een tijdstraf, maar hij ontving ook nog eens die strafpunten op zijn licentie. Dat betekent dat hij moet vrezen voor een schorsing.