Max Verstappen is op zondag zijn wereldtitel kwijtgeraakt aan Lando Norris. De Brit eindigde in Abu Dhabi op de derde plaats en dat was genoeg voor het kampioenschap. Ook de buitenlandse media zagen hoe de Nederlander van de troon is gestoten.

Het enige wat Norris in Abu Dhabi moest doen, was het pakken van een plek op het podium. The Sun zag hoe hij dit overtuigend deed. "Er was niets wat Verstappen daartegen kon doen om hem (Norris, Red.) van de titel af te houden", zo schrijft het Britse medium.

Daarbij beschreef The Sun ook hoe er is afgerekend met de jarenlange dominantie van Verstappen. "Norris heeft afgerekend met een meedogenloze Max Verstappen, die de sport de afgelopen drie jaar heeft gedomineerd en in 2022, 2023 en 2024 rond dit punt al lang buiten bereik was."

Inhaalrace

In België zagen ze dat Verstappen ontzettend dicht bij de titel was, maar hem toch misliep. " Max Verstappen won in Abu Dahbi dan wel de laatste race van het seizoen, maar hij raakte wel zijn wereldtitel kwijt aan Lando Norris. De Nederlander kwam na een knappe inhaalrace uiteindelijk amper twee punten tekort op zijn Britse rivaal", zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Onze zuiderburen benoemden daarbij ook hoe Verstappen sportief omging met het mislopen van de titel. "Hij (Verstappen, Red.) was een van de eersten om Lando Norris te feliciteren. Bij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen was de ontgoocheling na het mislopen van z'n vijfde opeenvolgende wereldtitel niet al te groot", zo schrijft Het Laatste Nieuws erbij.

Nieuwe koning

In Duitsland wordt geschreven hoe Verstappen van de troon is gestoten. "Max Verstappen wint weliswaar de Grand Prix van Abu Dhabi, maar het is een andere coureur die mag juichen: Lando Norris. De McLaren-ster heeft genoeg aan een derde plaats om zich tot nieuwe koning van de koningsklasse van de autosport te kronen", zo ziet BILD.

Daarbij noemt het Duitse medium de zege van de Nederlander in Abu Dhabi een treurige overwinning. "De Brit wordt met slechts twee punten voorsprong op Verstappen wereldkampioen, terwijl die laatste waarschijnlijk de treurigste zege uit zijn carrière boekt."