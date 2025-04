Carlos Sainz opnieuw bestraft in Japan: coureur krijgt gridstraf na kwalificatie

Carlos Sainz heeft een gridstraf om de oren gekregen op de Grand Prix van Japan. De Spaanse coureur van Williams is na de kwalificatie bestraft met een gridstraf van drie plaatsen.

Hij kwalificeerde zich als twaalfde, maar zal de race vanaf de vijftiende plek moeten aanvangen. De straf is het gevolg van het hinderen van Lewis Hamilton aan het einde van Q2.

De voormalig Ferrari-coureur had net zijn snelle ronde voltooid, terwijl de huidige Ferrari-rijder aan zijn ronde begon. Sainz hield echter geen rekening met Hamilton en bleef langzaam rijden op de ideale lijn in de eerste bocht van het Suzuka Circuit. Dit dwong Hamilton zijn ronde af te breken en door de uitloopstrook te gaan om een aanrijding te voorkomen.

Uitleg Sainz

Sainz verklaarde tegenover de stewards dat hij niet gewaarschuwd was voor de naderende Hamilton en hem niet in zijn spiegels had gezien toen hij de eerste bocht indraaide. De stewards stelden echter vast dat Sainz wist dat Hamilton in de voorgaande ronde een voorbereidingsronde had gereden en dat Williams voldoende tijd (8 seconden) had om de eigen coureur te waarschuwen.

De stewards besloten daarom de standaardstraf in dit geval op te leggen: drie plaatsen gridstraf. Fernando Alonso, Liam Lawson en Yuki Tsunoda profiteren van de straf van Sainz en schuiven elk een plek op.

Boete

De gridstraf was de tweede straf voor Sainz op de tweede dag van de Grand Prix in Japan. Tijdens de derde vrije training ging hij ook al in de fout. Hij reed te hard in de pitstraat en ontving de maximale boete van 1000 euro.

Grand Prix van Japan

Om de Grand Prix van Japan te volgen, moeten kijkers vroeg opstaan. Gelukkig voor de Formule 1-fans zijn de tijden nog enigszins haalbaar. De race van de Grand Prix van Japan start zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf pole position.