Yuki Tsunoda weigert écht te klagen over 'lastige' wagen Red Bull: 'Daar kwam ik te laat achter'

Yuki Tsunoda eindigde op een teleurstellende vijftiende plaats bij de kwalificaties van de Grand Prix van Japan. De Japanse nieuwe teamgenoot van Max Verstappen eindigde zelfs onder de oude teamgenoot van de Nederlander.

De Nieuw-Zeelandse coureur Liam Lawson werd na twee teleurstellende races uit het team van Red Bull Racing gezet. Hij moest stoeltje wisselen met Tsunoda en rijdt in Japan in de auto van Racing Point. Dat ging een stuk beter, want hij kwalificeerde zich als veertiende. Eén plekje hoger dan Tsunoda.

Koude banden

De 24-jarige Tsunoda verscheen na zijn teleurstellende kwalificatie voor de camera van Viaplay. "Het gaat best goed, ik me zelfverzekerd. De warming-up bleek mijn grootste beperking, denk ik. Mijn banden waren best koud. Daardoor was het lastig om een goede run neer te zetten", vertelde hij zichtbaar balend.

Het effect dat het voldoende opwarmen van de banden heeft, vond Tsunoda groter dan verwacht. "Dit heb ik nu geleerd, maar helaas was het een beetje te laat."

Het koste hem Q3 en het meedingen naar goede posities in de top tien. Tsunoda legt het verschil uit tussen zijn wagen bij Racing Bulls, waar Lawson nu in rijdt, en de 'lastige' auto van Red Bull Racing. "Het optimaliseren van deze auto is gevoelig, vooral om de banden op de juiste temperatuur te krijgen", meldt hij. "Dit begon ik vandaag ook werken. Ik voel mij goed, maar moet de auto alleen nog maximaal benutten."

'Ik kreeg die tijd niet'

Ook Lawson verscheen voor de camera's van de Nederlandse Formule 1-zender. Hij is teruggezet naar de vorige auto van Tsunoda. Meteen snelde hij naar zijn beste kwalificatie van dit seizoen. "We weten allemaal dat de auto (van Red Bull, red.) snel is. Je moet er gewoon aan wennen en de snelheid maximaliseren. Ik kreeg die tijd niet."