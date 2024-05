Chagrijnige Max Verstappen nu al 'klaar' met Grand Prix Monaco: 'Dramatisch gepresteerd'

Als het aan Max Verstappen ligt, hoeft er zondag niet meer gereden te worden. De Nederlander kende een teleurstellende kwalificatie bij de Grand Prix van Monaco met slechts een zesde tijd. Het ging het hele weekend al niet heel lekker met Verstappen en zaterdag probeerde hij te overcompenseren met een lichte touché tot gevolg in de kwalificatie.

"Ik vond het best wel verrassend dat we zo lang mee konden doen. We hebben alles geprobeerd aan de auto dit weekend, om een betere balans te vinden, maar het werkt gewoon niet", reageerde Verstappen bij Viaplay. "Enorm moeilijk te besturen. Kijk naar Checo, dat zegt al genoeg. Hij is normaal gesproken toch goed op een stratencircuit. Achttiende (Pérez, red.) en zesde, dat geeft wel aan dat we dramatisch hebben gepresteerd."

Kusje van de muur

In tegenstelling tot de concurrentie is de RB20 niet geschikt voor Monaco. "Ik probeerde alles eruit te halen", aldus Verstappen. "Elke hobbel die je net verkeerd aansnijdt, of net verkeerd overheen komt, breekt die auto uit of stuitert hij bijna de muur in", analyseert hij. "Ik raakte de muur niet heel hard, maar was drietienden kwijt, dus was er ook meteen klaar mee."

In zijn eigen achtertuin start Verstappen zondag vanaf P6. Normaal gesproken volgt tijdens de race een optocht, omdat je nauwelijks in kan halen. Dat weet ook Verstappen. "In Monaco kan je niks doen. Moet geluk hebben dat er iets gebeurd. Weekend is wel een beetje klaar zo."

Startopstelling Grand Prix van Monaco

Succes was er wel voor Charles Leclerc. De enige echte thuisrijder bij deze race was tijdens de laatste twee vrije trainingen al de beste en deed dat tijdens de kwalificatie over. Achter hem starten Oscar Piastri en teamgenoot Carlos Sainz. Voor de neus van Verstappen staan verder nog Lando Norris en George Russell.