Nieuwe teamgenoot Max Verstappen leert 'rare' Nederlandse gewoonte: 'Iedereen doet alsof dat normaal is'

Liam Lawson is de vijfde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na vier jaar van een wisselende samenwerking tussen Verstappen en Sergio Pérez krijgt de 22-jarige Nieuw-Zeelander nu de kans. Maar wie is Lawson precies, en hoe is hij in het zitje naast Verstappen in de Formule 1 terechtgekomen?