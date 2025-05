Charles Leclerc uit onvrede over slecht functionerende Ferrari: 'Denk dat ik al te veel heb gezegd'

Topcoureur Charles Leclerc heeft zich uitgelaten over de teleurstellende Grand Prix in Miami van Ferrari. De race in Zuid-Florida werd gekenmerkt door veel discussie via de boordradio tussen Hamilton, Leclerc en het team. Veel problemen waren volgens Leclerc "te wijten aan de auto."

Leclerc vindt dat hij en teamgenoot Lewis Hamilton meer moeten samenwerken om Ferrari in het Formule 1-klassement omhoog te stuwen na een teleurstellende seizoensstart. In de eerste zes races van het jaar behaalde het team slechts één podiumplaats in de hoofdraces: Leclerc's derde plek in Saoedi-Arabië. Hamilton pakte wel twee podiumplaatsen in de sprint races, met een overwinning in China en een derde plaats in Miami afgelopen zaterdag.

Samenwerken om prestaties SF-25 te verbeteren

Voor aanvang van het Europese seizoen staat Ferrari vierde in het constructeurskampioenschap, met een achterstand van maar liefst 152 punten op leider McLaren, dat twee dubbelzeges boekte. In Miami eindigden Leclerc en Hamilton slechts als zevende en achtste.

De alles behalve vlekkeloze race in Zuid-Florida werd gekenmerkt door veel discussie via de boordradio tussen Hamilton, Leclerc en het team. De Monegask gaf aan dat de communicatie absoluut verbeterd moet worden. Volgens hem is het echter belangrijker dat Ferrari de prestaties van de SF-25 verbetert, en daarvoor moeten hij en Hamilton samenwerken.

'De auto had niet meer potentieel'

“We moeten zeker samenwerken”, concludeert Leclerc. “Iedereen is het erover eens dat de race in Miami niet was wat we wilden. Ik denk niet dat we wonderen hadden kunnen verrichten, want we hadden gewoon de snelheid niet. Misschien hadden we Kimi (Antoneli) kunnen verslaan als we alles perfect hadden gedaan. De auto had niet meer potentieel. Dus we moeten twee dingen onderscheiden."

'Te wijten aan de auto'

"We moeten de problemen oplossen die ons misschien één positie hebben gekost," gaat de Ferrari-coureur verder. "Maar de andere zes of zeven posities zijn te wijten aan de auto. Die moeten we verbeteren. Ik weet niet wanneer er updates komen, ik denk niet dat er iets officieels is. Ik denk dat ik al te veel heb gezegd. Dus ja, op een gegeven moment zullen er updates komen en ik hoop dat die ons helpen om een stap vooruit te zetten.”