Opmerkelijk probleem gespot bij Formule 1-team Ferrari: 'Verschil van 4 of 5 startposities'

Wat houdt de nieuwe Ferrari SF-25 tegen om het niveau van McLaren, Red Bull en Mercedes te bereiken? Die vraag houdt de Tifosi, de fangroep van het Formule 1-team, wereldwijd bezig. En een duidelijk antwoord blijft vooralsnog uit.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur legt uit dat de grootste zwakte van de raceauto het onvermogen is om met nieuwe banden in één ronde de maximale prestatie te leveren. Dit betekent dat coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton na de kwalificatie vaak achteraan de grid starten.

“In Miami hebben we veel punten verloren, al in de kwalificatie”, aldus Vasseur. “De snelste ronden met beide auto's werden gereden op gebruikte banden, niet op nieuwe. We kunnen het potentieel van de nieuwe banden niet benutten.”

Het vuur brandt nog steeds bij 'boze' Lewis Hamilton: 'Ik ga me niet verontschuldigen' Lewis Hamilton voelt zich genoodzaakt om terug te komen op de veelbesproken race in Miami. De Ferrari-coureur was boos over de boordradio, omdat het team Charles Leclerc geen opdracht gaf om Hamilton voorbij te laten.

Banden

De Fransman bevestigt dat de rode bolide's op gebruikte banden indrukwekkend presteren, maar dat Leclerc en Hamilton achterblijven wanneer de concurrentie op nieuwe banden rijdt. Volgens Vasseur gaat het om een verschil van '4 of 5 startposities', puur door de banden. De teambaas erkent dat Ferrari zich vooral zal richten op het verbeteren van de prestaties met nieuwe banden. Ook wordt gezocht naar de oorzaak van de snelle prestatie-afname van de banden tijdens de race, zoals in Miami gebeurde.

'Serieuze beperkingen'

In de Verenigde Staten was het racetempo van Ferrari vergelijkbaar met dat van Red Bull en Mercedes, maar McLaren was veruit superieur. De beperkingen van de achterbanden van de Ferrari's waren in Miami duidelijk zichtbaar. “In Miami liepen we door de eigenschappen van het circuit flink achter”, voegt Vasseur toe. “We hebben serieuze beperkingen met de achterbanden, waardoor het voordeel van McLaren in Miami nog groter was.”

GP van Imola

Het is de vraag of Ferrari de boel al op orde heeft volgend weekend, als het Formule 1-circus voor het eerst dit seizoen neerstrijkt in Europa. Het circuit van Imola in Italië is de zevende race van de kalender. Ferrari en Vasseur moeten vrezen voor een nieuwe deceptie en dit keer voor eigen publiek. Hamilton en Leclerc spelen vooralsnog geen rol in de strijd om de wereldtitel en dus staat het team ook op achterstand in de constructeursstand.