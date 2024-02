Chris Woerts beweert meer te weten over Christian Horner: 'Geen Overmars, maar Matthijs van Nieuwkerk'

Chris Woerts vertelde donderdagavond bij Vandaag Inside, dat hij meer weet van het grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner bij Red Bull Racing. Volgens de sportmarketeer gaat het niet om seksueel overschrijdend gedraag, maar vooral het uitschelden en beledigen van collega's op de werkvloer.

"Vandaag was de presentatie van de wagen, maar daar was hij gewoon bij", vertelt de sportmarketeer over de berichtgeving rond Horner. "Het gerucht in Duitsland en Engeland ging dat hij dickpics had gestuurd. Dat is ontkracht, dat is niet waar. Hij heeft geen Overmarsje gedaan, maar meer een Matthijs van Nieuwkerkje. Hij heeft personeel tot op het bot beledigd, uitgescholden en vernederd."

Ontkennen

Woerts zegt zelf dat Horner alles ontkent, maar dat hij al flink aan de tand gevoeld is. "Hij zegt dat is niet waar en hij ontkent alles. Hij is elf uur lang ondervraagd door een speciale aanklager, een advocaat. Alleen het feit dat hij niet aangeklaagd is door het team, maar door het hoofdkantoor van Red Bull, betekent wel dat er iets heel serieus aan de hand is. Hij heeft er alleen niks over gezegd tijdens de presentatie vandaag."

Onzekere toekomst

Volgens Woerts is het ook nog maar zeer de vraag of Horner door kan bij Red Bull. De teambaas wil wel, maar de vraag is of hij nog wel mag. "Als het hoofdkantoor achter de feiten komt, dan kan het niet anders zijn dan dat hij weggaat. Horner wil ook niet zo veel te maken hebben met Helmut Marko, de grote baas bij Red Bull. Die is bijvoorbeeld ook erg goed met de familie Verstappen. Horner is meer van Checo Perez. Dat is ook nog wat wrijving."