Collega-coureur spreekt over 'extreme situatie' Max Verstappen: 'Eén klein foutje en alles is weg'

Max Verstappen hoopt op het circuit van Saoedi-Arabië boven verwachting te presteren. De Nederlandse coureur worstelt met de Formule 1-wagen van Red Bull Racing, waardoor hij al zijn talent moet gebruiken om resultaat te boeken. Collega-coureur Fernando Alonso heeft met Verstappen te doen.

De 43-jarige Spanjaard ziet zichzelf in de Nederlander. "Het doet mij een beetje denken aan mijn tijd bij Ferrari en de seizoenen 2010 tot en met 2012", vertelt de Aston Martin-racer aan Motorsport.com. Hij herkent zichzelf in de situatie van Verstappen, die alles op alles moet zetten om in de slechte auto van Red Bull alsnog podiumplaatsen te pakken.

"Ik probeerde toen ook voor het kampioenschap te vechten in de derde of vierde auto van de grid en zat soms niet eens in Q3. Toch wist ik races te winnen en dergelijke, eigenlijk net zoals Max dat nu doet." Toch is Alonso ook duidelijk over het talent van de Nederlander: "Alleen Max kan dit."

'Extreme situatie'

Verstappen won de helft van de races op het nog jonge circuit in Saoedi-Arabië. De Grand Prix staat pas sinds 2021 op de kalender. Dit weekend moet hij waarschijnlijk zijn moeilijkste race rijden tot nu toe, in een auto die niet meer rijdt zoals hij wilt. Alonso heeft met hem te doen.

"Dat zijn extreme omstandigheden en dat is zeker geen normale situatie.Hij presteert zonder enige twijfel op de toppen van zijn kunnen. Je kunt je geen enkele fout permitteren, maar dan ook helemaal niets. Je mag geen fout maken tijdens een kwalificatierondje, je mag niet in verkeer terechtkomen en je mag zelfs niets met impeding (wanneer een langzame rijder in de weg rijdt van een snellere rijder, red.) te maken krijgen. Eén klein foutje en alles is weg. Dat is een extreme situatie, het is absoluut een uitdaging."

Aston Martin en Max Verstappen

Nu Red Bull geen auto meer de beste auto lijkt te kunnen leveren, smult de pers van een mogelijke transfer van Verstappen. Het zitje van de 43-jarige Alonso bij Aston Martin behoort tot de mogelijkheden. Het verhaal gaat zelfs dat PIF (het Saudische Publieke Investerings Fonds) honderden miljoenen wil uittrekken om de Britse renstal over te nemen én Verstappen binnen te halen.

Grand Prix Saoedi-Arabië

Verstappen won twee van de laatste vier races op het Jeddah Corniche Circuit. Dit weekend hoopt hij daar zijn derde titel aan toe te voegen, maar de Nederlander is zeker geen topfavoriet. Zaterdag wordt de derde vrije training en de kwalificaties gereden. De race begint zondag om 19.00 uur.