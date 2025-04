Megadeal in de maak? 'Aston Martin hoopt Max Verstappen te paaien met geld uit Saoedi-Arabië'

In Engeland noemen ze het al 'the deal of the century', maar zo ver is het natuurlijk nog lang niet. Aston Martin hoopt Max Verstappen te strikken en is bereid om erg ver te gaan voor de Nederlander. Daarbij zou geld uit Saoedi-Arabië een flink handje kunnen helpen.

The Telegraph schrijft dat PIF (het Saudische Publieke Investerings Fonds) Aston Martin over wil nemen van Canadese zakenman Lawrence Stroll. De Arabieren hebben grootste plannen en steken dat niet onder stoelen en banken.

Verstappen moet namelijk de overstap gaan maken naar de Britse renstal. De laatste jaren werd er al flink geïnvesteerd bij Aston Martin en bij het team kan Verstappen herenigd worden met topontwerper Adrian Newey.

Gazetta dello Sport meldt dat PIF bereid is om de portemonnee te trekken voor Verstappen. Het zou gaan om een bod van 264 miljoen euro voor een contract van drie jaar, dus voor de seizoenen 2026 tot en met 2028.

De huidige contracten van de coureurs van Aston Martin zou een probleem kunnen zijn voor de renstal. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll hebben ook een contract voor 2026, maar mocht Verstappen toezeggen op een overstap, dan zal het contract van een van de coureurs afgekocht moeten worden. Dat lijkt me bovenstaande bedragen geen groot euvel te zijn.

Speculaties

Het gaat veel over Verstappen de laatste tijd. De Nederlander heeft voor het eerst in jaren geen auto onder zich die boven de rest uitsteekt. De McLaren maakt een betere indruk, al won Verstappen alsnog de Grand Prix in Japan.

Daarnaast gaat het veel over het aanstaande vaderschap van Verstappen. Zijn vriendin Kelly Piquet staat op het punt van bevallen en de vraag is of de wereldkampioen races gaat/moet missen vanwege de komst van de kleine. Daarnaast meldt een anonieme Formule 1-coureur dat Verstappen misschien wel een jaartje pauze neemt van de autosport.

Jeddah

Dit weekend wordt er geracet in Saoedi-Arabië. Op het circuit in Jeddah is zaterdagavond de kwalificatie voor de race van morgen. Deze beginnen allebei om 19.00 uur Nederlandse tijd.