'Saaiste Formule 1-race van het jaar' krijgt bijzondere aanpassing, nieuwe regel gaat meteen in

Er werd al gespeculeerd over andere regels voor de GP van Monaco, maar vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft autosportfederatie FIA de knoop doorgehakt. Al vanaf de race van komend weekend krijgt 'de saaiste race van het jaar' een bijzondere aanpassing.

Hoewel de GP van Monaco al jaren op de kalender staat en inmiddels een iconische status heeft, is de race vaak niet om aan te zien. Het is 'optochtje rijden' door de smalle straten van het prinsdom, waardoor inhalen praktisch onmogelijk is. Niet voor niets wordt door coureurs de kwalificatie op zaterdag vaak gezien als belangrijker dan de race zelf. Dit omdat de startplek vaak leading is in de einduitslag. De race wordt door fans én coureurs vaak omschreven als 'saaiste van het jaar'.

Pole position is nu leading

Uitzonderingen daargelaten is degene die pole position pakt in de kwalificatie ook de winnaar van de race op zondag. De FIA heeft weinig mogelijkheden om er op het circuit iets aan te veranderen. De luxueuze badplaats kan nou eenmaal niet verder uitdijen in de breedte, om op die manier ruimte te maken om in te halen. Maar vanaf dit seizoen heeft de FIA tóch een oplossing bedacht.

Minstens twee pitstops

Tijdens de GP van Monaco 2025 van komend weeknd (25 mei) is het verplicht voor alle coureurs om minstens twee pitstops te maken. In de oude regels was één pitstop het enige. Daardoor hoefde er door de teams 'maar één keer' tactisch nagedacht te worden om de coureurs de beste uitgangspositie te geven.

1 switch van compound is voldoende

Vanaf nu moet dat twee keer en moeten auto's dus twee keer naar binnen om aan de verplichting van minstens drie verschillende sets banden te gebruiken. Binnen die drie sets is het nog wel voldoende om maar één keer van compound te wisselen. Dus van hard naar medium of van medium naar soft is het al goed. De auto mag dan bij de extra pitstop weer voor een eigen compound kiezen.

GP van Monaco 2025

Bij nat weer vervalt de regel. Meestal staat de race dan van zichzelf al op z'n kop. Of de GP van Monaco leuker wordt om naar te kijken, is afwachten geblazen. De race in 2025 staat gepland voor het weekend van 23-24-25 mei 2025. Het is race nummer 8 op de kalender van de in totaal 24 races dit seizoen. Verstappen won tot dusver twee keer: in Japan en op Imola. De GP van Monaco won de Nederlander twee keer.