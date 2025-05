'Zieke' Formule 1-coureur wordt daags na GP van Imola bij fastfoodketen gespot

Charles Leclerc ontbrak donderdag nog bij de mediadag voor de Grand Prix van Emilia-Romagna wegens ziekte, maar bracht na het weekend wel een bezoekje aan de McDonald's. En dat deed de Formule 1-coureur van Ferrari in stijl.

Leclerc arriveerde vrijdag op Imola met zijn gepersonaliseerde Ferrari SF90 XX Stradale, die voor bijna 800.000 euro over de toonbank gaat. Die auto heeft meer dan 1000 paardenkracht en heeft een topsnelheid van 320 kilometer per uur. Met diezelfde zwarte sportwagen bezocht hij ná het weekend ook de McDonald's.

De superbolide werd daags na de grand prix gespot bij een plaatselijke McDonald's. Daar waren ook de nodige Ferrari-fans aanwezig, die allemaal een foto wilden met de auto én de beroemde bestuurder. Leclerc kende een lastig begin van het weekend op Imola, maar herstelde zich uitstekend.

Uitslag GP Imola

De Ferrari-coureur kwam in de kwalificatie niet verder dan de elfde tijd, maar eindigde wel als zesde. Teamgenoot Lewis Hamilton deed het nog beter: van P12 naar P4. Max Verstappen won de Grand Prix van Emilia-Romagna enigszins verrassend. De Red Bull-coureur hield McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri redelijk eenvoudig achter zich.

Dolgelukkige Max Verstappen wint tegen de verwachtingen in: 'Ik geniet hier echt van' Max Verstappen was dolblij na zijn onverwachte zege bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander gaf zichzelf vooraf namelijk weinig kans, zeker na de matige vrije trainingen op vrijdag.

Genietende Max Verstappen

"Ik geniet hier echt van", zei de 27-jarige coureur na zijn overwinning in het noorden van Italië. Het was zijn tweede zege van het seizoen. "De auto was snel en ik hield de controle over de temperatuur van de banden", legde Verstappen na afloop uit in een interview met oud-coureur David Coulthard.

Red Bull-topman doet wederom hoopvolle uitspraak: 'Ik denk zelfs beter dan McLaren' Max Verstappen kende een slechte vrijdag op Imola, maar won zondag alsnog de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat is niet gek, als je het Red Bull-adviseur Helmut Marko vraagt. Hij doet wederom een hoopvolle uitspraak voor Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Grand Prix van Monaco

Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt dat de renstal de lijn kan doortrekken, zei hij bij De Telegraaf. "Op zaterdag ging het beter en op zondag was de auto ook snel én goed op de banden. Ik denk zelfs beter dan McLaren. Het is de eerste keer sinds een jaar dat updates een positief effect hebben op de auto. Dat die meer snelheid kreeg en voorspelbaarder werd. Ik ben blij en we gaan met veel vertrouwen naar Monaco komende week."

De Grand Prix van Monaco staat komend weekend op het programma. Het volledige programma én de tijden vind je hier.