Rivaal van Max Verstappen behoudt podiumplek ondanks controversieel moment: 'Ik won er niets mee'

George Russell heeft na afloop van de Grand Prix van Bahrein zijn tweede plaats mogen behouden, ondanks een controversieel moment met het DRS-systeem. De Mercedes-coureur opende per ongeluk zijn DRS op een punt waar dat niet was toegestaan, maar ontliep na onderzoek een straf van de stewards. De wedstrijdleiding besloot bovendien om een coureur uit de resultaten te schrappen.

In de tweede helft van de race kreeg Russell te maken met een reeks elektronische problemen aan boord van zijn Mercedes. Die storingen verstoorden onder meer de werking van zijn transponders, waardoor de automatische detectie voor DRS-activering faalde. De FIA gaf Mercedes daarom toestemming om het DRS handmatig te bedienen.

F1-coureur George Russell doet boekje open over opmerkelijke eerste date met vriendin George Russell heeft zijn vriendin op een bijzondere manier ontmoet. De Formule 1-coureur van Mercedes is al vijf jaar samen met zijn vriendin, maar het had niet veel gescheeld of dit was anders gelopen. "Dat was heel toevallig."

'Zodra ik het doorhad, liet ik het gas los'

Volgens de wedstrijdleiding activeerde Russell zijn DRS-systeem niet via de standaardknop, maar per ongeluk via een reserveknop die ook fungeert als noodoplossing voor het radiosysteem. "Ik drukte niet eens op de daadwerkelijke DRS-knop", verklaarde Russell na afloop. "Ik drukte op een andere knop om met mijn team te praten en hij ging open. Zodra ik het doorhad, liet ik meteen het gas los."

Uit de data bleek dat de achtervleugel van de Brit gedurende 37 meter openstond, waarmee hij 0,02 seconde won. In de bocht die volgde remde Russell echter harder dan normaal en verloor 0,28 seconde. Volgens de stewards compenseerde hij daarmee ruimschoots het minieme voordeel en werd er dus geen blijvend voordeel behaald. "Hoewel er sprake was van een overtreding, rechtvaardigde het geen straf", klonk de uitleg van de wedstrijdleiding.

Worstelende Max Verstappen krijgt dreun in Bahrein, McLaren slaat hard toe Max Verstappen heeft zondag een tik gekregen in de Formule 1. De Nederlander kende een lastige race in Bahrein en eindigde uiteindelijk op de zesde plek. McLaren-coureur Oscar Piastri won de race vanaf pole en sloeg daarmee een flinke slag, want WK-leider (en teamgenoot) Lando Norris kwam achter George Russell als derde over de finish.

George Russell loopt in op Max Verstappen

De race verliep sowieso allerminst vlekkeloos voor de Brit. Russell kampte met technische problemen, waaronder een storing in het elektronische remsysteem en een slecht functionerend stuur. Tijdens de race kreeg hij zelfs te horen dat zijn dashboard op zwart kon gaan. Toch wist hij teamgenoot Lewis Hamilton en Lando Norris voor te blijven en als tweede te finishen, achter winnaar Oscar Piastri.

Met de uitspraak van de stewards behoudt George Russell zijn tweede plaats en belangrijke WK-punten, terwijl Max Verstappen een pijnlijke middag beleefde in Bahrein. De Nederlander had last van slechte grip, fouten bij beide pitstops en een mislukte strategie op de harde band. Hij moest genoegen nemen met P6, terwijl McLaren met Piastri en de als derde geëindigde Norris een forse tik uitdeelde in de titelstrijd.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen zakt weg na moeizame race in Bahrein Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

FIA deelt nóg een straf uit

Naast de beslissing over Russell moest de wedstrijdleiding zich na afloop van de Grand Prix van Bahrein ook buigen over een ander technisch vergrijp. Nico Hülkenberg is namelijk gediskwalificeerd uit de uitslag vanwege een overtreding van het technische reglement: de skidblocks onder zijn auto bleken te ver afgesleten.

Na de race bleek uit metingen dat de plank onder Hülkenberg zijn Haas-bolide op drie punten minder dan de voorgeschreven minimumdikte van 9 millimeter had. De FIA concludeerde dat dit in strijd was met het technisch reglement. Tijdens de hoorzitting erkende het team de fout en bevestigde dat alle procedures correct waren gevolgd, maar dat het simpelweg om een onoplettendheid ging. De enige straf die daarop kan volgen is diskwalificatie, die uiteindelijk ook werd opgelegd.