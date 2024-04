'Daar was ik nog niet helemaal tevreden': Max Verstappen heeft twijfels voor Grand Prix van Japan

Max Verstappen pakte zaterdag pole position bij de Grand Prix van Japan. Het verschil met teamgenoot Sergio Pérez, die tweede werd, was in de ogen van de Nederlander te klein. Ook over de race op zondag heeft Verstappen nog zijn twijfels.

"Het is enorm gevoelig hier met de banden. Op de een of andere manier houden ze het niet als je tot de limiet wil gaan. Daar kwam ik mezelf een beetje mee tegen in de laatste ronde", concludeerde Verstappen na afloop bij Viaplay. "Maar als ik dan al niet tevreden ben en we staan nog steeds eerste dan is het wel goed", lachte de Nederlander.

Twijfels over race

"Het is zeker prima, over één ronde. Het is afwachten hoe zich dat vertaalt naar de race, want daar was ik nog niet helemaal tevreden over de auto", aldus Verstappen, die ook al klaagde over zijn RB20 tijdens de laatste vrije training. "Niet echt een topbalans en iets te veel slijtage, dus dat is even afwachten voor morgen."

Verstappen heeft er 'zeker' zin in. "Dat altijd, alleen moeten nog wel een paar dingen finetunen, die we hopelijk al hebben aangebracht na de laatste training, voor de race van morgen."