Max Verstappen klaagt er ondanks de snelste tijd op los in laatste vrije training GP Japan

Max Verstappen heeft zich tijdens de eerste vrije training in Japan weer laten zien. Twee weken na zijn uitvaller in Australië, was hij de snelste tijdens de eerste training in Suzuka. De wereldkampioen klokte een tijd van 1.30.056 en was daarmee twee tienden sneller dan zijn ploeggenoot Sergio Perez. In de tweede vrije training bleven alle toppers binnen vanwege de regenval.