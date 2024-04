Max Verstappen is teamgenoot Sergio Pérez net te vlug af voor pole bij Grand Prix van Japan

Max Verstappen heeft voor de derde jaar op rij pole position gepakt bij de Grand Prix van Japan. De Nederlandse wereldkampioen klokte 1:28,197 en was daarmee net sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen won de vorige twee edities op Suzuka, die in 2022 was zelfs genoeg om voor de tweede keer wereldkampioen te worden.

Achter Verstappen eindigde Pérez als tweede. De Mexicaan kwam net te kort, maar zorgde wel voor een 1-2'tje van Red Bull. Lando Norris werd derde en Carlos Sainz maakte de voorste twee startrijen compleet, terwijl teamgenoot Charles Leclerc teleurstelde met een achtste plek.

Verstappen al snel in Q1

Verstappen was de snelste in VT1 en VT3, de tweede vrije training sloeg hij vanwege het weer over. Ondanks de minimale trainingstijd zat de Nederlander er meteen lekker in bij de eerste kwalificatiesessie. Verstappen noteerde 1:28,866 en was daarmee een fractie sneller dan zijn poleronde vorig jaar (1:28,877).

Achter Verstappen was Fernando Alonso knap de snelste. Het contrast met teamgenoot Lance Stroll was groot; de Canadees werd zestiende en was dus snel klaar in de kwalificatie. Het doek viel ook voor Pierre Gasly, Kevin Magnusse, Logan Sargeant en Guanyu Zhou.

Tsunoda en Leclerc ontsnappen

In Q2 was er voor het thuispubliek om te juichen. Yuki Tsunoda was de laatste rijder die de finishlijn passeerde en haalde opgelucht adem. De Japanner was 0,055 sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo en haalde zo met P10 op het nippertje Q3. Leclerc zweette ook even, toen Ferrari hem na één ronde binnen liet. De Monegask haalde opgelucht adem toen hij zag dat hij na de tweede kwalificatiesessie als negende eindigde.

Naast Ricciardo redden Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon en Esteban Ocon het niet. Dus bleven we over met exact dezelfde tien rijders als vorig jaar tijdens Q3 bij de Grand Prix van Japan.

Verstappen perst pole eruit

Verstappen was ook in de laatste kwalificatiesessie superieur. De Nederlander was de snelste in de eerste en laatste sector en dat liet zich zien op de streep. Hij hield uiteindelijk net genoeg over om teamgenoot Pérez voor te blijven. "Het was best close op het einde", sprak Verstappen na afloop. "Wilde de perfecte ronde, maar dat is niet altijd mogelijk op dit circuit. Het is geweldig om als team P1 en P2 te hebben, hopelijk is dat morgen ook zo."

Pérez baalde vanzelfsprekend. "Het voelde als een goede lap", analyseerde hij zijn kwalificatierun. "Helaas was het niet genoeg. We zaten het hele weekend al dicht bij elkaar, alles kan hier het verschil maken", aldus Pérez. Dat verschil kwam volgens de Mexicaan in de exit van de laatste bocht. "Maar al met al een goede positie voor morgen."