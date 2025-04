Groot probleem bij Red Bull: ‘Alles lijkt verkeerd te gaan voor Max Verstappen’

Na een dominante Grand Prix in Japan, liep het afgelopen weekend alles anders voor Max Verstappen tijdens de GP van Bahrein. De Red Bull-coureur eindigde als zesde, wat volgens hem ook het maximaal haalbare was. Er lijkt van alles mis te gaan bij Red Bull.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de Sportnieuws.nl-podcast wekelijks het sportweekend. Deze week komt de situatie bij Red Bull uitgebreid aan bod.

Zwaar weekend

“Er was weer veel te doen om de auto”, begint Hoog. “Vorige week won hij nog de GP van Japan. En toen dachten we: ‘we worden wereldkampioen’, maar goed, hij gaf zelf al aan dat Bahrein hele andere koek is. Daar is inhalen makkelijker, het is er veel warmer en daardoor is er een andere bandengrip. Hij wist al dat het een zwaar weekend zou worden.”

“Dat bleek ook wel”, vervolgt Hoog. “De auto was uit balans. De remmen deden het nauwelijks, en daarop had Verstappen ook veel kritiek. Hij gaf aan dat hij niet eens een concurrent was voor McLaren en dat het niet om de titelstrijd ging. Hij ging voor plek zes. Dat is het hoogst haalbare. Nou, dat heeft hij gehaald, dus hij heeft er wel alles uitgehaald.”

'Er is een groot probleem'

Hoog concludeert: “Er is wel een groot probleem bij Red Bull.” Van As vult aan: “Met toestemming van de FIA hebben ze nog allerlei dingen aangepast aan de auto. Dat doe je uit nood. Dan hoop je maar dat het werkt, maar uiteindelijk had het helemaal niet zoveel effect.”

En het bleef niet bij de auto. Ook de pitstops waren onderwerp van gesprek: “Wat ook weer typisch is: die pitstops… Die waren dramatisch. 4,7 seconde en 6,2 seconde. In het jaar dat hij voor het eerst wereldkampioen werd, had hij de snelste pitstop; 1,82 seconde. Dat was een wereldrecord. Dat is toch echt wel een verschil.”

Van As vraagt zich af: “Je weet als team dat je auto slechter is dan die van de concurrentie. Dan moet je toch op andere vlakken het verschil maken?”

“Nu lijkt alles kut te gaan daar. Ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Hopelijk volgende week een snellere auto”, besluit Hoog hoopvol.

Elke maandag nemen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl een podcast op waarin ze het sportweekend bespreken. Deze week bespreken ze onder meer de marathon van Rotterdam, Parijs-Roubaix en Formule 1. Luister nu via je favoriete podcastapp of hieronder: