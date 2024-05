Dit is de startopstelling voor de GP van Monaco, met dramatische plekken voor de Red Bull

De GP van Monaco begint zondag om 15.00 uur met een bijzondere startopstelling. Zaterdag tijdens de kwalificatie kreeg Max Verstappen het een keer niet voor elkaar om bij de eerste twee te zitten. Dus zien we voor het eerst dit seizoen een andere start.

De Nederlander had er behoorlijk de pee in na zijn kwalificatie, die hem 'maar' P6 opleverde. En dat in Monaco, historisch gezien het circuit waar het moeilijkst is in te halen. Verstappen moet dan ook vrezen dat zijn race letterlijk en figuurlijk al gereden is. Hij had er zelf dan ook helemaal geen zin in.

Chagrijnige Max Verstappen nu al 'klaar' met Grand Prix Monaco: 'Dramatisch gepresteerd' Als het aan Max Verstappen ligt, hoeft er zondag niet meer gereden te worden. De Nederlander kende een teleurstellende kwalificatie bij de Grand Prix van Monaco met slechts een zesde tijd. Het ging het hele weekend al niet heel lekker met Verstappen en zaterdag probeerde hij te overcompenseren met een lichte touché tot gevolg in de kwalificatie.

Stand in WK

Verstappen weet één ding zeker: hij blijft ongeacht de uitslag in Monaco voorlopig gewoon bovenaan in het klassement om de coureurstitel staan. Daarvoor is zijn voorsprong nu al groot. Voor Red Bull, het team van Verstappen en Sergio Perez, wordt het mogelijk wel een pittige uitslag. De Mexicaan kwalificeerde dramatischer dan de Nederlander en kwam niet verder dan een P18.

Dit is de WK-stand in de Formule 1 voor de start van Monaco: Max Verstappen nog fier op één Aan de dominantie van Max Verstappen in de WK-stand van de Formule 1 wordt in 2024 al lichtjes getornd. Zo makkelijk als het in 2023, zo gaat het dit seizoen niet. De Nederlander krijgt flinke concurrentie van vooral de Ferrari's en de McLaren's.

Startopstelling GP van Monaco

Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Nico Hülkenberg (Haas) Daniel Ricciardo (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Kevin Magnussen (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Logan Sargeant (Williams) Sergio Perez (Red Bull) Valtteri Bottas (Stake) Guanyu Zhou (Stake)

Sterren

Als het moeilijk inhalen is voor Verstappen en Perez, dan kunnen ze wellicht onderweg een blik werpen op de jachthaven of de chique feestjes rondom het circuit. Veel grote sterren komen naar Monaco om te zien en gezien te worden. Zo werd vanuit Nederland Rico Verhoeven al gespot.

Rico Verhoeven arriveert in stijl bij Grand Prix van Monaco: 'Halve kilo kaviaar voor de kampioen' Het complete Formule 1-circus is neergestreken in Monaco. En zeg je Monaco, dan ze je luxe. Vanuit heel de wereld komen wereldsterren naar het Vorstendom aan de Middellandse Zee om even in de schijnwerpers te staan. Dat doen ze per boot, per auto of zelfs per helikopter. Dat laatste geldt voor kickbokser Rico Verhoeven.

De GP van Monaco begint om 15.00 uur en is live te zien op Viaplay.