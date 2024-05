Rico Verhoeven arriveert in stijl bij Grand Prix van Monaco: 'Halve kilo kaviaar voor de kampioen'

Het complete Formule 1-circus is neergestreken in Monaco. En zeg je Monaco, dan ze je luxe. Vanuit heel de wereld komen wereldsterren naar het Vorstendom aan de Middellandse Zee om even in de schijnwerpers te staan. Dat doen ze per boot, per auto of zelfs per helikopter. Dat laatste geldt voor kickbokser Rico Verhoeven.

Want Max Verstappen is lang niet de enige regerend wereldkampioen in Monaco. Op Instagram is te zien hoe Verhoeven zich opperbest vermaakt in de casinostad. Samen met goede vriend en bekende kunstenaar Joseph Klibansky arriveerde de kickbokser in stijl. Beide heren houden hun (miljoenen) volgers op de hoogte van alles wat ze doen in Monaco.

Max Verstappen met Virgil van Dijk op zoek naar achtste pole van het seizoen Na twee moeizame vrije trainingen wacht Max Verstappen de allesbeslissende zaterdag in Monaco. De drievoudig wereldkampioen weet dat de kwalificatie cruciaal is op de nauwe straatjes van het prinsdom. Op jacht naar zijn achtste pole van het seizoen en de negende op rij wordt Verstappen aangemoedigd door een andere Nederlandse superster. Virgil van Dijk is in Monaco van de partij.

Kaviaar

Verhoeven deelde zelf een video van hoe hij ruim een halve kilogram kaviaar at. "Beste vorm van proteïne", schrijft zijn reisgenoot Joseph Klibansky erbij. "Een halve kilo kaviaar voor de kampioen", plaatste de kunstenaar op zijn eigen pagina. "Zo lekker gewoon gebleven", reageert Samsung Nederland onder de post van Verhoeven.

Ook Virgil van Dijk is aanwezig in Monaco, samen met teamgenoot Trent Alexander-Arnold. Beide heren waren door Red Bull uitgenodigd om een kijkje te nemen in de pitstraat. Ook maakte Max Verstappen zijn landgenoot nog wegwijs in de haven van het dwergstaatje.

Jake Paul en Joseph Klibansky

Joseph Klibansky kan zich het snoepreisje naar Monaco makkelijke veroorloven. De van origine Zuid-Afrikaanse kunstenaar verkocht onlangs een beeld van hem aan de Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul. Daar betaalde Paul 1,2 miljoen dollar voor.

Jake Paul koopt werk van Nederlandse kunstenaar voor 1,2 miljoen dollar: 'Dit is ziek' Jake Paul heeft een landgoed op het eiland Puerto Rico. De enorme villa van de vriend van schaatsster Jutta Leerdam wordt omringd door een fraai zwembad en kolossale tuin. Daarin was nog wel wat plek voor een decoratie. Dus schakelde de bokser een Nederlandse kunstenaar in: Joseph Klibansky.

Wat kocht Paul dan van de Nederlandse kunstenaar? Een astronaut van wit steen met gouden accenten waar Klibansky één jaar aan heeft gewerkt. De kunstenaar kun je ook kennen van zijn befaamde beren, die hij ook mee heeft genomen naar Monaco.