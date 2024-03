Dit is het bizarre salaris van de Formule 1-bandenwisselaar van Max Verstappen

Een goede bandenwissel kan cruciaal zijn voor een Formule 1-coureur. Red Bull wil daarom de beste pitcrew opstellen om Max Verstappen aan een nieuw wereldkampioenschap te helpen. Hier lees je welk salaris tegenover die verantwoordelijkheid staat.

Dat de bandenwisselaars van de pitcrew zeker zo belangrijk zijn als het talent van Max Verstappen is terug te zien in het salaris. De salarissen van een crewlid kunnen binnen de F1 wel sterk variëren door het ervaringsniveau, het succes van het team en de specifieke rol in de crew.

Volgens Sportskeeda ligt het bruto jaarsalaris van crewleden tussen de 28.000 euro en 920.000 euro. Een bandenwisselaar verdient gemiddeld 322.150 euro bruto per jaar. Daar komt per race nog eens 4600 euro bij. Bij winst van een Grand Prix is er bovendien sprake van een bonus van 2300 euro.

Grote verantwoordelijkheid

Als bandenwisselaar moet je goed kunnen presteren onder druk en kunnen samenwerken met de andere leden van de pitcrew. De gebruikte banden moeten zo snel mogelijk van de auto afgehaald worden en de nieuwe worden er nauwkeurig opgeschroefd. Er wordt dagelijks getraind voor de perfecte pitstop. Bandenwisselaars zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan de F1-auto en het upgraden en opsporen van eventuele defecten.

Tire carriers, die de banden pakken en aangeven, verdienen net iets minder doordat zij minder verantwoordelijkheden hebben. Voor hen geldt een gemiddeld salaris van 248.500 euro bruto per jaar en 3.200 euro extra per race.