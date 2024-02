Salarissen F1: Max Verstappen verdient nog altijd minder dan Lewis Hamilton

Lewis Hamilton zorgde voor een shock in de Formule 1-wereld door een contract te tekenen bij Ferrari voor 2025. De Brit kan daar ongetwijfeld een mooi salaris gaan verdienen, maar daar hoeft hij het niet voor te doen. Geen enkele coureur verdient namelijk meer dan Hamilton doet bij Mercedes. Zelfs Max Verstappen niet. Bekijk hier alle salarissen van de Formule 1-coureurs in 2024.

Het is nog onduidelijk wat Hamilton bij een eventuele overstap naar Ferrari zou gaan verdienen. Wel is duidelijk dat de Italianen diep in de buidel moeten gaan tasten. Hamilton is de coureur met het hoogste basissalaris. Dat betekent trouwens niet dat hij afgelopen seizoen ook de coureur was die het meeste geld op zijn rekening mocht bijschrijven.

In 2023 was Max Verstappen namelijk de coureur met de hoogste inkomsten en dat komt vooral door zijn bonussen. Verstappen won namelijk negentien races en pakte zijn derde wereldtitel op rij. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes goed voor ruim twintig miljoen euro aan bonussen. Hamilton kon nauwelijks bonussen innen: de Brit won geen enkele race.

Salarissen Formule 1

Hamilton verdient bij Mercedes omgerekend net iets meer dan vijftig miljoen euro per jaar. Verstappen moet het met een kleine tien miljoen minder doen. De 42-jarige Fernando Alonso eindigt in dit klassement op het podium, maar met 22 miljoen euro per jaar komt hij niet eens aan de helft van de inkomsten van Hamilton.

Opvallend is dat Hamilton meer dan tien keer zoveel als teamgenoot George Russell ontvangt. Het is niet bekend wat de zevenvoudig wereldkampioen bij een eventuele overstap naar Ferrari gaat verdienen, maar het moge duidelijk zijn dat hij in dat team dan de grootverdiener gaat worden. Charles Leclerc kwam in 2023 niet verder dan dertien miljoen euro per jaar. Sainz, de man die Hamilton zal vervangen, moest het doen met 'slechts' zeven miljoen euro.

Coureur Team Salaris Lewis Hamilton Mercedes 51 miljoen Max Verstappen Red Bull Racing 42 miljoen Fernando Alonso Aston Martin 22 miljoen Charles Leclerc Ferrari 13 miljoen Sergio Pérez Red Bull 9 miljoen Valtteri Bottas Stake F1 Team 9 miljoen Carlos Sainz Ferrari 7 miljoen Esteban Ocon Alpine 6 miljoen Lando Norris McLaren 5 miljoen Kevin Magnussen Haas 5 miljoen Pierre Gasly Alpine 5 miljoen George Russell Mercedes 4 miljoen Oscar Piastri McLaren 3 miljoen Alex Albon Williams 3 miljoen Nico Hülkenberg Haas 2 miljoen Daniel Ricciardo Visa Cash App RB 2 miljoen Zhou Guanyu Stake F1 Team 2 miljoen Lance Stroll Aston Martin 2 miljoen Yuki Tsunoda Visa Cash App RB 1 miljoen Logan Sargeant Williams 1 miljoen

Spannend seizoen

De stap van Hamilton betekende het begin van Silly Season voor 2025. Afgelopen seizoen veranderde geen enkel team van rijdersduo, maar eind 2024 lopen er veel contracten af. Carlos Sainz was een van die coureurs en hij moet dus op zoek naar een nieuw team. Ook zal er een vervanger voor Hamilton bij Mercedes moeten komen.

Hamilton zal er in eerste instantie alles aan doen om komend jaar zijn achtste wereldtitel te gaan pakken in de auto van Mercedes. Die kans lijkt klein, vanwege de dominantie van Red Bull en Max Verstappen de afgelopen jaren. Het Formule 1-seizoen gaat op zaterdag 2 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Bekijk hier de volledige Formule 1-kalender.