Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, werd woensdag per direct ontslagen door de renstal. Zijn vrouw, oud-Spice Girl Geri, is niet blij met dat nieuws. Volgens Britse media heeft zij een besluit genomen.

Bronnen van het Britse medium The Mirror weten meer over de thuissituatie van Horner. De 51-jarige teambaas wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanhoudend tegenvallende resultaten in de Formule 1 en moet daarom vertrekken bij het team van coureur Max Verstappen.

Horner werkte twintig jaar lang voor Red Bull. Door het ontslag komt er due een einde aan een tijdperk. Daardoor moet ook Geri nadenken over de toekomst. Het stel is sinds 2015 getrouwd. De Britse kreeg eerder al moeilijk nieuws te verwerken toen een schandaal rond Christian naar buiten kwam.

Grensoverschrijdend gedrag

In 2024 werd hij ervan beschuldigd grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond richting een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing. Twee keer werd de inmiddels ontslagen teambaas vrijgepleit, maar daarmee was de kous nog niet af. Later stapte het vermeende slachtoffer naar een andere rechter en die kijkt er in januari 2026 weer naar. In de tussentijd mag niemand wat zeggen over die zaak.

Geri is altijd achter haar man blijven staan. Dat was geen makkelijk besluit van haar, zo weten bronnen van The Mirror. "Maar ze zal dat ook nu blijven doen. Haar imago betekent veel voor haar. Achter de schermen is ze niet blij met deze aandacht."

'Niet makkelijk'

Ze is bang dat er alleen maar meer druk op hun relatie zal komen te staan door deze mediastorm. "Ze wil graag een goed beeld geven van haar leven. Ze weet dat alles nu weer herleid zal worden naar de gelekte grensoverschrijdende berichten van vorig jaar. Het is niet makkelijk voor haar."

Een andere bron vetelt aan The Sun dat de beschuldigingen als een grote schok kwamen voor Geri. "Het is ook niet zo dat ze blindelings achter haar man is blijven staan na die gebeurtenis. Absoluut niet."

Geri and Christian hebben een zoon van acht jaar oud: Montague. Uit een eerdere relatie heeft de 52-jarige zangeres een dochter, Bluebell (18). Christian heeft ook een dochter met zijn ex-vrouw: Olivia.