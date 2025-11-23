Max Verstappen is na de bizarre ontwikkelingen in de Grand Prix van Las Vegas plotseling weer vol in de race voor de wereldtitel in de Formule 1. De ontwikkelingen in de Amerikaanse woestijn houden uiteraard ook de internationale media bezig. Vrijwel alle grote titels openen hun website met de wonderlijke ommekeer die de Nederlander mogelijk zijn vijfde kampioenschap oplevert.

“Bom in de Formule 1 officieel”, kopt de Spaanse sportkrant Marca. “Het is een complete omwenteling in het wereldkampioenschap.” Lando Norris en Oscar Piastri werden gediskwalificeerd vanwege te dunne slijtblokken aan de onderkant van hun auto. "Het klassement staat op zijn kop."

De diskwalificatie van de McLaren-coureurs heeft grote gevolgen voor de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen neemt nu officieel de tweede plaats over van Piastri en staat nog 24 punten achter Norris in plaats van 42.

'Boost' voor Verstappen

"Het plaatje is compleet anders richting de laatste twee races", schrijft Sky Sports. Ook Mundo Deportivo spreekt van een 'enorme omwenteling'. "Dit geeft Verstappen een grote boost in het wereldkampioenschap."

"De reden is duidelijk en er was geen mogelijkheid voor McLaren om zich te verdedigen", vervolgt het Spaanse medium over de diskwalificatie. Vertegenwoordigers van McLaren deden hun verhaal nog bij de FIA, maar dat mocht dus niet baten.

Nachtmerrie

Het Italiaanse Gazetta della Sport spreekt van een 'nachtmerrie' voor het F1-team. "Wat een positieve dag moest zijn voor Norris, die met zijn tweede plek in Las Vegas een grote kans maakte om de titel veilig te stellen in Qatar, veranderde in een ramp voor de Brit. De schaduw van Verstappen, de winnaar van vandaag, komt steeds dichterbij."

Bij onze zuiderburen kopt Sporza met: "dramatische omwenteling". "De titelstrijd in de Formule 1 wordt helemaal op zijn kop gezet." De beslissing van de wedstrijdjury wordt 'genadeloos' genoemd. "Het breekt de titelstrijd weer helemaal open."

'Meer dan twee uur!'

L'Équipe is vooral verbaasd over de tijd die de FIA nodig had om een belsuit te nemen. "Meer dan twee uur!". Dat terwijl het volgens de Franse krant gaat om een 'klassieke' straf. Het is eerder dit jaar al gebeurd bij Lewis Hamilton in China en Nico Hulkenberg in Bahrein. "Zij werden bestraft in respectievelijk 38 en 47 minuten."

Los van de diskwalificatie, maakte Verstappen ook al een stap in het klassement dankzij zijn dominante zege in Las Vegas. Dat wil AS ook niet zomaar voorbij laten gaan. "De kampioen liet de leider klein lijken", schrijft het over de strijd tussen Verstappen en Norris.