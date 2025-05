Dolgelukkige Max Verstappen wint tegen de verwachtingen in: 'Ik geniet hier echt van'

Max Verstappen was dolblij na zijn onverwachte zege bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander gaf zichzelf vooraf namelijk weinig kans, zeker na de matige vrije trainingen op vrijdag.

Verstappen was op het circuit in Imola zeer ingenomen met de 65e overwinning in zijn loopbaan. "Ik geniet hier echt van", zei de 27-jarige coureur na zijn overwinning in het noorden van Italië. Het was zijn tweede zege van het seizoen. "De auto was snel en ik hield de controle over de temperatuur van de banden", legde Verstappen na afloop uit in een interview met oud-coureur David Coulthard.

Verstappen gaf zichzelf vooraf weinig kans, maar steeg bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna boven zichzelf uit. Zelfs een herstart aan het einde van de race kon Verstappen niet van de wijs brengen. "Gelukkig konden we ook alles na de herstart managen en wisten we de overwinning thuis te brengen", aldus Verstappen.

De buitenlandse media konden weer eens genieten van Max Verstappen bij een Formule 1-weekend.

Ook de buitenlandse media vonden de zege van Verstappen onverwacht. The Sun noemt hem dan ook een 'groot wereldkampioen', omdat hij tegen alle verwachtingen in toch won op Imola. BILD sprak van een 'prestatie van wereldklasse'.

De Nederlander begon op P2 en was in eerste instantie slecht weg bij de start, maar herstelde zich op zeer knappe wijze.

Verstappen heeft zijn zege voor een (groot) deel te danken aan een fenomenale inhaalactie bij de start. De viervoudig wereldkampioen was in eerste instantie slecht weg, maar door heel laat te remmen ging hij voorbij aan George Russell én Oscar Piastri. Laatstgenoemde is na zijn P3 nog altijd de WK-leider, maar levert wel tien punten in op Verstappen. Bekijk hier de volledige WK-stand.