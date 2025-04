Drama voor Red Bull in eerste ronde GP van Saoedi-Arabië: Max Verstappen in de problemen, teamgenoot crasht

De eerste ronde van de GP van Saoedi-Arabië mondde zondagavond al snel uit in een drama voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Oscar Piastri vochten om als eerste de eerste bocht in te gaan en daar ging het al bijna mis. Maar achter de twee kemphanen werd het nog problematischer voor het team van de Nederlander.

Piastri startte waanzinnig en zat al meteen naast Verstappen in de strijd om P1. Nog voor de eerste bocht werd gehaald, zat de Australiër van McLaren al naast de Nederlander. Verstappen sneed de bocht af, omdat hij door Piastri naar buiten werd gedwongen. Maar nog voordat de Nederlander zijn plek wilde of moest teruggeven aan de Australiër, kwam er al een safety car in de baan.

Crash Yuki Tsunoda

Want achter de twee kampioenskandidaten ging het mis bij Pierre Gasly. Hij probeerde Yuki Tsunoda buitenom in te halen, maar de Fransman kwam in contact met de teamgenoot van Verstappen en samen vlogen ze tegen de muur. De schade aan de auto's viel mee, maar het kostte wel de race voor zowel Gasly en Tsunoda. De Japanner reed voor de vorm nog wel terug naar de pits, maar daar viel het oordeel.

Tijdstraf Verstappen

Na een paar rondjes langzaam rijden en nieuwe strategieën door de mogelijkheden van een 'gratis' pitstop, ging de race weer verder met Verstappen nog aan de leiding. De actie bij de eerste bocht werd bij het hervatten van de race beoordeeld door de stewards van de FIA. Hij heeft vijf seconden tijdstraf aan zijn broek gekregen, maar kan wel verder aan de leiding.

Vlijmscherpe herstart

Verstappen mocht namelijk de hervatting bepalen en deed dat vlijmscherp. De Nederlander had meteen een paar meter te pakken op Piastri en gaat proberen die vijf seconden tijdstraf op de baan al op te bouwen. De commentatoren bij Viaplay waren het niet eens met de straf en noemden het overdreven voor een race-incident. Verstappen reageerde cynisch op het nieuws over de boordradio. "Dat is fucking lovely'.

Verwijten over en weer

Zowel Verstappen als Piastri kwam met dezelfde uitleg van wat er gebeurde voordat de straf werd uitgesproken. Zij vonden allebei dat de ander geen poging deed om de eerste bocht te houden. Daardoor zou Piastri volgens Verstappen hem expres buiten de baan hebben geduwd en was de Nederlander op zijn beurt niet van plan om de bocht eerlijk te pakken.