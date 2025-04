Tijdstraf kost Max Verstappen zege in GP van Saoedi-Arabië, strijd met Oscar Piastri duurt één bocht

Een tijdstraf heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen naast zijn tweede zege van het seizoen greep. De Nederlander startte van pole position tijdens de GP van Saoedi-Arabië, maar hij moest de zege na een opmerkelijke actie in de eerste bocht aan Oscar Piastri laten.

De Australiër van McLaren kende een waanzinnige start vanaf P2. Al voor de eerste bocht zat hij naast de Nederlander en bij het ingaan van de eerste bocht op het circuit van Jeddah ging het bijna mis tussen de twee kemphanen. Verstappen werd naar buiten gedwongen door Piastri en kon niet anders dan de bocht af te snijden en alsnog voor Piastri op de baan te komen. Beide coureurs gaven over de boordradio de ander de schuld van het race-incident.

Drama voor Red Bull in eerste ronde GP van Saoedi-Arabië: Max Verstappen in de problemen, teamgenoot crasht De eerste ronde van de GP van Saoedi-Arabië mondde zondagavond al snel uit in een drama voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Oscar Piastri vochten om als eerste de eerste bocht in te gaan en daar ging het al bijna mis. Maar achter de twee kemphanen werd het nog problematischer voor het team van de Nederlander.

'Onnodig'

Nog voordat de FIA een besluit kon vellen over de situatie, kwam er een safety car op de baan. Achter Verstappen en Piastri crashte Pierre Gasly op Yuki Tsunoda. Beide coureurs konden de race al na een half rondje vergeten. Net toen Verstappen de race weer mocht hervatten na twee rondjes opruimwerkzaamheden, kwam de FIA met het besluit over de actie van hem ten opzichte van Piastri. De viervoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Volgens de commentatoren bij Viaplay 'overdreven' en 'onnodig voor een race-incident'.

Lando Norris

Feit was dat die tijdstraf de uitkomst van de race tekende. Bij de pitstop vlak voor de helft moest Verstappen dus lang stilstaan en was Piastri gezien. Hij kwam niet meer in de buurt van de McLaren-coureur en moest met P2 genoegen nemen. Piastri is de nieuwe leider in de WK-stand, waar zijn ploeggenoot Lando Norris dus een stapje terug moet zetten. De Engelsman reed op zijn beurt een fantastische race. Na de teleurstelling in de kwalificatie reed hij zich vanaf P10 op naar P4 achter Charles Leclerc. Een podiumplek kwam net te laat.

Weekje rust

De coureurs zullen al uitkijken naar een weekje rust na de GP van Saoedi-Arabië. Na de verplichtingen in Jeddah hebben de matadoren namelijk eindelijk weer een weekje vrij. De afgelopen drie weekenden was het feest in de Formule 1 met achtereenvolgende raceweekenden. Na de Grote Prijs van Saoedi-Arabië is er op 4 mei pas weer een race, in Miami (Verenigde Staten).

Aanstaande vader

Het is de vraag of Verstappen dan al vader is of niet. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger en haar uitgerekende datum is 8 mei. Komt het kindje eerder, dan is de Nederlander niet bij de geboorte. Na de GP van Miami hebben de coureurs twee weken vrij en dat zou voor Piquet en Verstappen ideaal uitkomen. Alleen valt een geboorte niet zo strak te plannen. Vooralsnog zit Piquet thuis te wachten op wat komen gaat.